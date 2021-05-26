Мой первый автомобиль: советы по выбору авто для новичка

Как выбрать свой первый автомобиль. Фото: freepik.com

Покупка первой автомашины для любого человека – вопрос серьезный. После окончания автошколы опыт вождения минимальный, и сложно сориентироваться, какая марка обеспечит комфорт на дороге и не вызовет больших проблем в обслуживании. На какие моменты стоит обратить внимание и что учесть при выборе первого автомобиля?

Критериев при отборе может быть много. Для одних людей важны внешний вид, престижность модели, мощность и качество материалов в салоне. Для других – расход топлива и простота обслуживания. Универсального рецепта нет, но на некоторые моменты стоит обратить пристальное внимание.

Важные параметры при выборе

1. Удобство парковки

В первую очередь, эксперты советуют думать об этом аспекте дорожного движения. Новичкам они советуют выбирать автомобили с клиренсом от 15 см. С такими параметрами будет проще парковаться около бордюров. А самая удобная форма кузова для парковки – это хэтчбек.

2. Габариты автомобиля

Лучший вариант – авто малого и среднего размера. На городских дорогах в этом случае будет проще маневрировать, особенно, если часто приходится ездить по узким улицам. Также у маленьких автомобилей более простое управление.

3. Безопасность

Независимо от модели и производителя, в автомобиле должны быть подушки безопасности, автоблокировочная система тормозов и комплект ремней безопасности.

4. Тип привода

Эксперты советуют новичкам выбирать модели с передним или полным приводом. Так будет снижен риск заноса во время дождя и будет легче передвигаться по снегу и грязи.

5. Экономичность

Перед покупкой стоит подсчитать - насколько часто вы будете пользоваться автомобилем и спросить совета у опытного водителя. Если сделать неправильный выбор, затраты на бензин могут оказаться чрезмерными. Также нужно учитывать стоимость технического обслуживания. Поэтому стоит выбирать модель авто, которая не потребует серьезных финансовых вложений.

Фото: freepik.com

На улицах Ростова-на-Дону часто можно увидеть автомобили RIO X с восклицательным знаком на заднем стекле. Это самая популярная модель для начинающих автовладельцев в линейке КИА.

Фото: АВИНГРУП ХОЛДИНГ

- Эта модель обладает высоким клиренсом, разработанным специально для российских дорог. Также легкость парковки обеспечивает форма кузова – хэтчбэк, - пояснила заместитель руководителя отдела продаж дилерского центра KIA АВИНГРУП Юлия Кушнир, - среди других преимуществ модели – отличная управляемость и низкая стоимость страховки КАСКО. Для начинающих водителей такие автомобили прекрасно подходят.

У каждого производителя в модельной линейке можно найти автомобиль, подходящий для неопытного водителя. Так, у бренда Renault можно отметить модель Sandero Stepway.

Фото: АВИНГРУП ХОЛДИНГ

- Sandero Stepway – компактный автомобиль, который легко парковать в условиях города. Но при этом у него очень вместительный салон. Также в числе преимуществ можно назвать высокий дорожный просвет, металлическую защиту картера двигателя, расширители колесных арок и накладки на пороги. Можно не бояться, что кузов автомобиля пострадает во время небольших ДТП, - рассказал заместитель руководителя отдела продаж Renault АВИНГРУП Виталий Колесников.

Эксперты категорически не советуют новичкам выбирать дорогие автомобиля и модели с большим объемом двигателя, б/у автомашины старше 10 лет, а также спортивные модели, которые дороги в обслуживании и довольно часто ломаются.

Фото: freepik.com

И, в любом случае, при покупке автомобиля нужно очень внимательно изучать его техническое состояние и все имеющиеся документы, включая договор купли-продажи.