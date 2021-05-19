Новости Ростова-на-Дону на 19 мая 2021: южноафриканский штамм коронавируса впервые выявили в области

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 19 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» публикует всю информацию о главных событиях города и области.

В Ростовской области впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса. Заболевший проживает в Азове и не выезжал за пределы области. По словам главного санврача области Евгения Ковалева, на Дону также обнаружили 27 мутанных штаммов коронавируса.

Губернатор отчитал за бездействие глав районов, которые все еще находятся в «красной зоне». Василий Голубев попросил их представить отчет о том, какие меры принимаются на территориях. По его мнению, главы недостаточно активно призывают жителей вакцинироваться.

В Ростове-на-Дону могут разрешить круглосуточную работу общепита. Такое предложение озвучили в Департаменте потребительского рынка. Кроме того, в ведомстве считают, что можно разрешить проведение корпоративных праздников в кафе и ресторанах.

Из Платова запустят регулярные рейсы в Белград. Полеты будут выполнятся авиакомпанией Air Serbia два раза в неделю. Первые рейсы состоятся уже 4 июня.