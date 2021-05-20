Новости Ростова-на-Дону на 20 мая 2021: учительница насильно умыла школьницу из-за яркого макияжа

Инцидент произошел в одной из школ Ростова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 20 мая 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях донской столицы и области.

Компания «Аэросити» займется разработкой проекта застройки старого аэропорта. Это «дочка» «Ростоваэроинвест» холдинга «Аэропорты России» Виктора Вексельберга. Площадь территории под застройку составит 467 гектаров.

В ростовской школе педагог насильно умыл одну из учениц. По мнению педагога, у девочки был слишком яркий макияж. По данным источника «КП», после инцидента в учреждении провели служебную проверки. Сотрудница уволилась, пока выяснялись обстоятельства инцидента. Кроме того, она извинилась перед школьницей.

Главный санврач Евгений Ковалев заявил, что вакцинация в области проходит недостаточно активно. Он допустил, что медики могут не привить к осени 60% населения. По его расчетам, каждый день нужно вакцинировать 16,3 тысячи жителей. Сейчас этот показатель составляет около 8,2 тысячи.

Таганрогский авиационный завод имени Бериева возглавил Павел Павлов. До назначения он руководил Институтом управления в экономических, экологических и социальных системах ЮФУ. Ранее Павлов долгое время работал на ТАНКТ, где прошел путь от начальника договорного бюро до замдиректора производства.

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