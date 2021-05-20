Погода в Ростове-на-Дону на 20 мая 2021: ждать ли в городе дожди

Температура составит +22 - +24 градуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 20 мая 2021 — публикуем прогноз донских синоптиков. В ростовском гидрометцентре рассказали, сохранятся ли дожди в городе.

Ночью температура составит плюс 12 — 14 градусов, пройдет дождь. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22 — 24 градусов. Серьезных осадков не предвидится. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области ночью также пройдут дожди. Днем — местами небольшие и умеренные осадки. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду. Однако его порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 10 — 15 градусов, днем — плюс 18 — 23 градусов. По югу — до плюс 26.