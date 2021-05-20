Перспективы и развитие: как платный вход поможет Ботаническому саду сохранить уникальные растения

Фото: Артур Селимов

"Все деньги которые мы получим от посетителей будут направлены на благоустройство Ботанического сада. Университет будет на том же уровне финансировать его, это позволит интенсивнее развивать природоохранную зону"- Инна Шевченко, ректор ЮФУ.

Новый статус - новые возможности.

Ботанический сад уникальное место с очень богатой научной базой и историей. Таких природных зон, которые закреплены за университетом, в стране не более пяти. На юге России — это самый крупный сад. В 2018 году объекту был присвоен статус- особо охраняемой территории федерального значения. В Ботаническом саду растет большое количество красно книжных растений, проводятся исследования в сфере ботаники, биоинженерии.

Фото: Артур Селимов

Статус федерального значения - это особые обязательства. Территорию необходимо обеспечить должным уровнем охраны, также в Ботаническом саду запрещена любая коммерческая деятельность, затраты возросли, а это нагрузка на университет. Все расходы Ботанического сада в большей степени финансируются ЮФУ- рассказывает Инна Шевченко, ректор ЮФУ. - Только обслуживание всего комплекса обходится в 30 миллионов в год. Поддержание научных проектов и исследований — это еще дополнительно 30 -40 миллионов. Чтобы только огородить всю территорию, как этого требует статус федерального значения, необходимо потратить 2 годовых бюджета подразделения. Мы не рассчитываем, что платный вход покроет все расходы, но он действительно поможет в благоустройстве.

Фото: Артур Селимов

Куда пойдут средства.

Новые средства позволят обустроить центральную часть сада, чтобы посетители могли познакомиться со всей коллекцией и не навредить растениям из специальных зон. Планируется обустроить сквер, посвященный 150-летию ЮФУ, привести в порядок прибрежную зону. Аптекарский огород будет также дополняться лекарственными растениями, появятся новые пешеходные маршруты.

Фото: Артур Селимов

Средства нужны не только на "косметическое" благоустройство

Помимо мест постоянного посещения, в Ботаническом саду есть зоны где необходимо провести реконструкцию. Наш сад -это не только прогулочные места, но и охрана и уход за очень редкими и ценными растениями. - рассказывает Татьяна Вардуни, директор Ботанического сада. Даже с виду неприметный закуток нашего сада, несет огромную ценность для всего научного и образовательного сообщества. Действительно, если просто пройтись по саду, то буквально на каждом шагу можно встретить необычные цветы, кустарники и деревья. Обычные бутоны, на деле оказываются редкими краснокнижными растениями. В саду и вовсе можно встретить единственные в своем роде виды. Например, тополя которые не имеют пуха, они полностью безопасны для людей, страдающих от аллергии. Подобные экземпляры появились только благодаря работе Ботанического сада и его специалистов.

Цена вопроса.

Сейчас вход в Ботанический сад стоит 150 рублей. Подобная сумма была утверждена в соответствии с правительственным постановлением, согласно которому, входной билет не может стоить меньше одного процента от прожиточного минимума. Мы планируем сохранить бесплатный проход для студентов всех вузов России, а также для школьников и детей. Пенсионеры, участники ВОВ, а также инвалиды смогут проходить без оплаты. Для остальных категорий граждан прорабатываются альтернативные варианты, такие как абонементы на посещения. Они смогут сэкономить средства тем посетителям, кто часто приходит в Ботанический сад. - рассказывает Инна Шевченко, ректор ЮФУ. - За последние 2 недели с 1- по 13 мая посетители пополнили фонд развития на 360 тысяч рублей. Пока об этом говорить рано, но платный вход особо не повлиял на количество посетителей. Мы будем дальше отслеживать все посещения и делать определенные выводы. Пока оплатить вход можно только по безналичному расчету, это необходимо для максимальной прозрачности всех доходов.

Все расходы Ботанический сад будет публиковать в отчетах которые будут отображаться на сайте.

Фото: Артур Селимов

Наука и исследования.

Основная цель существования сада - это сохранение видов и проведение исследований, которые помогут лучше изучить растения. Ботанический сад также способствует популяризации науки. Студенты ЮФУ и других медицинских и технических вузов Ростова, имеют возможность получить практический опыт в природоохранной зоне. Для школьников проводятся специальные семинары и экологические классы. Изучать ботанику в природной среде намного увлекательнее, чем по картинкам в книжках. С этой целью разрабатываются специальные экологические маршруты и мероприятия. В Ботаническом саду хранится огромная коллекция гербария, которая помогает воспроизвести генетический код многих видов. В лабораториях выводят новые сорта растений, изучают их структуру и признаки. Огромные оранжереи позволяют вырастить даже тропические пальмы и кактусы. На территории Ботанического сада находится одна из последних в России ионосферная станция где ведут наблюдение за космическим пространством. Ботанический сад - это огромный научно исследовательский кластер который не только изучает, но и сохраняет природу и делиться ей со всеми россиянами. Каждый посетитель — это вклад в сохранение и исследование природных богатств для будущих поколений.

Когда посетить.

Ежедневно с 8 до 17 00 Переулок Ботанический спуск 7. Льготные категории граждан проходят бесплатно, для остальных билет стоит 150 рублей.