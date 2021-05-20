Дилерский центр VOLVO CAR ДОН в Ростове-на-Дону

Фото: Volvo Car Дон

Volvo Car Дон – это единственный официальный дилер VOLVO в Ростове-на-Дону.

Volvo Car Дон входит в группу компаний «Барс Авто», г. Казань. Свою деятельность компания «Барс Авто» начала в 2005 году. За прошедшие годы компания получила большой и успешный опыт работы в автомобильном бизнесе.

В портфель брендов входят Volvo (дилерские центры в Казани и Ростове-на-Дону) и Peugeot Professional в городе Казани.

Фото: Volvo Car Дон

Лозунг дилерского центра

Ради лучшего будущего. Мы хотим предоставить вам свободу передвижения, основанную на принципах персонализации, экологичности и безопасности.

О бренде

Первый серийный Volvo сошёл с конвейера завода в Гётеборге (Швеция) в 1927 году. С тех пор Volvo Car Group остаётся мировым лидером в производстве инновационных и безопасных автомобилей. Сегодня Volvo — один из самых известных и уважаемых автомобильных брендов, рынок сбыта компании включает порядка 100 стран.

Корпоративная стратегия и стратегия развития бренда, Designed Around You, ориентирована на нужды людей и лежит в основе производственной и бизнес-деятельности компании, а также в основе её корпоративной культуры.

Фото: Volvo Car Дон

Модельный ряд

Модельный ряд дилерского центра представлен премиальными автомобилями разных типов: седаны (S60, S90), универсалы повышенной проходимости (V60 Cross Country, V90 Cross Country) и кроссоверы/внедорожники (XC40, XC60, XC90).

Начиная с 2020 года, все модели Volvo доступны c гибридными силовыми установками. Электрифицированные силовые установки имеют целый ряд преимуществ от сокращения выбросов в атмосферу и низких эксплуатационных расходов до лучшего ускорения.

Уже совсем скоро будет доступен к покупке первый полностью электрический компактный кроссовер XC40 Recharge.

Фото: Volvo Car Дон

Фото: Volvo Car Дон

Фото: Volvo Car Дон

Новый дилерский центр Volvo Car Дон предоставляет полный комплекс услуг по продаже новых автомобилей, гарантийному и сервисному обслуживанию и ремонту. В их числе — помощь при выборе автомобиля, тест-драйв всего модельного ряда, выгодные кредитные программы, возможность приобретения автомобиля в лизинг, trade-in, услуги по оформлению страховки, установка дополнительного оборудования, охранных систем и аксессуаров. Корпоративным и постоянным клиентам предлагаются индивидуальные условия обслуживания.

Фото: Volvo Car Дон

Дилерский центр VOLVO CAR ДОН

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74А/1

тел. +7 (863) 310-33-33

Официальный сайт: https://volvocardon.ru/

Инстаграм: https://www.instagram.com/volvocardon

Фейсбук: https://www.facebook.com/volvocardon

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