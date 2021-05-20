Депутаты городской думы проверили реализацию проекта «Школьная медицина» в Ростове

Совместное выездное заседание провели депутаты - члены постоянных комиссий городской думы по здравоохранению, образованию и делам молодежи. Фото: пресс-служба городской думы Ростова.

Совместное выездное заседание провели депутаты - члены постоянных комиссий городской думы по здравоохранению, образованию и делам молодежи. Они побывали в детской городской поликлинике №1 и гимназии №19, где ознакомились с ходом реализации проекта «Школьная медицина». Его цель - как известно, пропаганда здорового образа жизни не только среди школьников, но и их родителей и педагогов.

«ЭТО УЖЕ 130-Й ВЕБИНАР»

Так, одним из основных инструментов реализации этого проекта в донской столице является центр телемедицинских коммуникаций, который расположен в детской городской поликлинике №1. Депутаты прибыли сюда незадолго до начала очередного вебинара на тему «Профилактика нарушений осанки». Ко всему прочему они ознакомились с оснащением своеобразной телестудии, оборудование которой было приобретено за счет средств городского бюджета.

По словам заместителя главврача поликлиники по организационно-методической работе Татьяны Лизавиной, это уже 130-й вебинар с момента запуска проекта «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!». Он стартовал в нашей области еще в 2016 году в качестве пилотного. А в числе участников - учащиеся и педагоги школ Ростова-на-Дону и области.

- В ходе наших вебинаров дети не только слушают лекции или становятся участниками мастер-классов, которые проводят специалисты, но и могут задать интересующие их вопросы в прямом эфире, получив квалифицированные ответы, - добавила специалист.

Заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Сухариев (справа) побывал в гимназии № 19. Фото: пресс-служба городской думы Ростова.

МНОГО ПОЛЕЗНОГО

Актуальный вебинар «Профилактика нарушений осанки» был адресован учащимся младших классов. Накануне летних каникул заведующая центром здоровья Людмила Орабинская рассказала маленьким школьникам, как правильно сидеть и ходить, как исправить свою осанку, чтобы не испытывать впоследствии проблем с позвоночником.

Депутаты побывали на начале вебинара, а вот о его результативности узнали из первых уст у третьеклассников гимназии №19, куда затем отправились.

- Ребята, много полезного узнали? - поинтересовался у школьников заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думы Сергей Сухариев.

- Да!!! - дружно в один голос ответили дети.

ПРОТИВ КОВИДА

К слову, в этом учебном заведении депутаты обстоятельно ознакомились с обеспечением гимназии всем необходимым для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции: от установленного на входе аппаратно-программного комплекса для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц (такие, к слову, есть во всех 104 школах Ростова, - прим. авт.) до рециркуляторов в кабинетах и коридорах и антисептических средств.

По словам директора, образовательный процесс организован на основе веерного расписания так же, как и посещение столовой. За каждым классом закреплен отдельный кабинет.

- У нас три входа в здание, и неплохо бы все их оснастить при возможности такими же АПК, как и главный, - высказал пожелание директор гимназии Арутюн Назарян.

В свою очередь депутаты поручили управлению образования Ростова провести соответствующий мониторинг школ города, чтобы выявить потенциальную потребность в дооснащении их аппаратно-программными комплексами.

Председатель постоянной комиссии городской думы по здравоохранению и вопросам социальной зашиты населения Юлия Порутчикова. Фото: пресс-служба городской думы Ростова.

«РОСТОВ - ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ»

Здесь же в медицинском кабинете народным избранникам представилась возможность понаблюдать за проведением обследования школьника на аппаратно-диагностическом комплексе «Армис». Такие, к слову, есть в 74 общеобразовательных учреждениях города.

Данные обследования автоматически поступают в детскую поликлинику, а по его результатам готовится заключение о состоянии здоровья ребенка и выдаются рекомендации.

- С ними родителей знакомит робот «Иван», который не только сообщает о возможных патологиях и необходимости консультации с теми или иными врачами, но и предлагает записаться на первичный прием, - ввела депутатов в курс дела заместитель главного врача детской городской поликлиники №1 по лечебной работе Людмила Глухова.

После этого она продемонстрировала вариант такого сообщения.

- Мы увидели, как на практике реализуется проект «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!», который на федеральном уровне признан лучшей инновационной моделью, - отметила председатель постоянной комиссии городской думы по здравоохранению и вопросам социальной зашиты населения Юлия Порутчикова. - Уже сейчас по нашему примеру эту работу организуют в других регионах России.

По словам председателя постоянной комиссии городской думы по образованию и культуре Юлии Исаковой, этот проект - яркое свидетельство успешного взаимодействия медицинских работников, педагогов и родительского сообщества.

- Мы уверены, что у него большие перспективы! - заявил председатель постоянной комиссии городской думы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Никита Паремузов. - Ведь очень важно, чтобы люди с детских лет понимали: альтернативы здоровому образу жизни нет, если хочешь, чтобы жизнь твоя была долгой и счастливой.