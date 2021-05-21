Выставка-демонстрация «День донского поля» соберет 150 ведущих игроков агропромышленного рынка

Фото: Юрий Вологодский

Организатором выставки вот уже в 4-й раз выступит «ДонЭкспоцентр». Генеральный спонсор – компания Ростсельмаш. Официальный партнер – «Альтаир», Спонсор раздела «Агротехнологии» – «Щелково Агрохим», партнер выставки «ФосАгро».

Фото: Юрий Вологодский

На выставке будет представлена инновационная техника и последние разработки в агрохимии от ведущих брендов – компания Ростсельмаш, Case, New Holland, Kuhn, Jcb, Joskin, Gregoire Besson, Bednar, Opall Agri, Fendt, Lemken, Deutz, Valtra, Dieci, Zetor, Horsh, Amazone, «Палессе», «Туман». В числе компаний-участников – такие крупные игроки агропромышленного рынка, как компания Ростсельмаш, «Инагротех», «Бизон», «Альтаир», «Белагромаш-Сервис», «Сингента», «Уралхим», «Щелково Агрохим», «Агродрайверы», «ФосАгро-Дон», «АгроЭкспертГруп», Фирма «Август», «Еврохим», ТД «Агротехник», «Грязинский культиваторный завод», «Эконива-Семена», «Агриматко», «Агросервис». Планируется, что всего в выставке-демонстрации будут участвовать 150 компаний.

Фото: Юрий Вологодский

– Одна из отличительных особенностей «Дня донского поля» – это динамическая экспозиция. На территории площадью 20 Га лучшие образцы сельхозтехники от экспонентов продемонстрируют себя в работе, что позволит аграриям выбрать максимально подходящую для себя технику, – рассказала генеральный директор «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.

Фото: Юрий Вологодский

И более того: можно будет подобрать технику для любого периода сельскохозяйственного года, ведь за один день на демпоказах будет наглядно представлен весь цикл сельхозработ. Аграрии смогут понаблюдать за мелиорацией и орошением (опрыскиватели самоходные и прицепные), посевными работами (посевные комплексы и сеялки) и обработкой почвы (бороны, культиваторы, плуги). В 2021 году планируется провести 50 демонстрационных показов.

В рамках выставки традиционно проходят тематические мероприятия для аграриев с участием 20 ведущих агроэкспертов, представителей Минсельхозпрода РО и сельхозтоваропроизводителей – круглые столы, конференции и семинары. Центральным мероприятием деловой программы «Дня донского поля» станет региональное Предуборочное совещание с участием Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева.

Следите за новостями о программе и участниках выставки «День донского поля» на https://don-pole.ru/ru/.

Место проведения: Ростовская область, Зерноградский р-н, пос. Экспериментальный, ФГБНУ «АНЦ «Донской».