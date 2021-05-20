Инициативу донских парламентариев о том, что нельзя лишать надбавки к пенсии работающих летом детей, поддержала Валентина Матвиенко

Депутат Заксобрания Екатерина Стенякина приняла участие в заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Фото: пресс-служба ЗС РО

В столице состоялось заседание палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Ростовскую область там представляла председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина.

Одной из повесток встречи стал вопрос, касающийся надбавок к пенсии работающих летом детей. Его подняла депутат донского парламента Екатерина Стенякина.

По ее словам, во многих регионах действуют программы по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они работают по четыре часа в день, например, в сфере благоустройства, и получают небольшие деньги – по 5-6 тысяч рублей в месяц.

– Но инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца, как только идут работать, сразу же теряют социальную доплату к пенсии, которая положена им государством. И эта доплата зачастую гораздо больше, чем сумма, которую ребенок получает за свой труд, – рассказала Екатерина Стенякина.

Эта ситуация не только лишает ребят денег, но и способствует развитию в их среде социального иждивенчества.

Депутат Заксобрания Ростовской области сообщила также, что молодые законодатели совместно с комитетом Совета Федерации по социальной политике подготовили законопроект, который позволит подросткам сохранить доплату к пенсии, если они работают в летний период по направлению центра занятости.

Валентина Ивановна Матвиенко полностью поддержала инициативу донских депутатов.

Спикер Совета Федерации сказала, что лишать надбавки к пенсии работающих летом детей – глупость.

- Пособие-то небольшое. Если подросток хочет заработать дополнительно и что-то себе купить, но его лишают этого пособия, просто дурь какая-то, извиняюсь, надо ее исправлять и быстро, – ответила Валентина Матвиенко.- Давайте ваш проект закона. Все мы, здесь сидящие, будем его сопровождать, чтобы он был принят как можно скорее, – сказала председатель СФ.

Как рассказала «Российской газете» глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, парламентарии планируют доработать законопроект в течение лета и внести его в Госдуму в осеннюю сессию.

Ранее «КП-Ростов» писала, что депутаты юга России поддержали 11 инициатив донских парламентариев. Среди них также было и предложение, касающееся надбавок к пенсии работающих летом детей.

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