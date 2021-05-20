«Будто челноки через ограду»: Как на закрытом «Алмазе» продают запчасти

Вся железная ограда усыпана объявлениями о продаже. Фото: СЕЛИМОВ Артур

- Сейчас еще амортизаторы принесу, только их придется над забором передать, а то между прутьями не пролезут, - рассказывает продавец собеседнику, который покупает у него запчасти.

Таковы сейчас будни предпринимателей рынков под Ростовом, которые вынуждены искать новые возможности для заработков, чтобы окончательно не разорится.

Д оступ на рынок имеют только силовики и предприниматели, чьи магазины находятся внутри территории. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ТОРГОВЛЯ ЗА ГРАНИЦУ

Как только довольный покупатель уходит, мужчина поворачивается ко мне и начинает разговор.

- А что делать? Вот так и работаем! Мы имеем права торговать, но территорию перекрыли, поэтому приходится как "челноки" через ограду, - горько усмехается он. - Аренду мы все еще платим, так же как и кредиты. Поэтому просто закрыть магазин и уйти на месяц не можем себе позволить, хотя эта волокита уже долго длится.

Напомним, операция по зачистке рынков началась 27 апреля. В ходе спецоперации были закрыты «Алмаз», «Классик», «Овощной» и «Атлант». Некоторым владельцам торговых точек были выданы уведомления об аннулировании договора аренды на ближайшее время. Изначально сообщалось, что закрытие рынков это временная мера. И что как только следствие закончится, рынки снова откроют. Но сейчас на месте рынков для охраны правопорядка круглосуточно дежурят батальоны Росгвардии и полиции.

Таковы сейчас будни предпринимателей рынков под Ростовом. Фото: СЕЛИМОВ Артур

МАШИНА НЕ МОЖЕТ ЕЗДИТЬ БЕЗ РЕМОНТА

Вся железная ограда усыпана объявлениями о продаже – одни на специальных баннерах, другие – от руки, тут же стоят предприниматели: одни носят товар, другие его передают в руки посетителям. Вокруг - много покупателей, которые приехали за запчастями, все звонят по мобильным. Продавцы в свою очередь объясняют ориентиры, где их найти

- Я возле красной таблички с велосипедами, - говорит кому-то по телефону очередной клиент. - Приехал за запчастями, в такси работаю. Автомобиль же не может ездить месяцами без ремонта, поэтому и приехал хоть и неудобно.

- Раньше каждый вторник проводили автомобильный рынок, там всегда покупал, теперь не знаю как, – рассказывает мне Михаил, который уже несколько минут ждет своего продавца. - Через интернет заказывать не получается, а тут всегда можно было подобрать нужную.

«ВЫ НАСНИМАЕТЕ, А НАС ЗАКРОЮТ!»

- А вы откуда будете? - спрашивает у меня женщина за оградой, завидев фотоаппарат. - Вот сейчас наснимаете, а нам и этот канал торговли прикроют. Вы бы не ходили сюда уже, а дали бы возможность хоть немного заработать.

По периметру ограждения ходят полицейские патрули: следят, чтобы люди не переходили через ограду, поскольку доступ на рынок имеют только силовики и предприниматели, чьи магазины находятся внутри территории.

Вокруг - много покупателей, которые приехали за запчастями. Фото: СЕЛИМОВ Артур

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Если владелец забора не против, то законно..."

Ваган БЕГЛАНЯН, юрист:

- В целом, зарегистрированный предприниматель может осуществлять торговлю в любом не запрещенном для этого месте, при условии соблюдения правил торговли (бухгалтерия, места хранения товара и т.д., информирование потребителей, отчетность). Если имеет место быть торговля со стороны тех лиц, кому выписали постановление о закрытии, то такая торговля может повлечь ответственность для владельца территории рынка, если будет установлено, что с его согласия происходит торговля после запрещения ведения на данной территории.

Для предпринимателей возможны лишь риски перед владельцем территории, предусмотренные договором или гражданским законодательством. Что касается размещения рекламных баннеров на ограде рынка «Алмаз», то это законно, если происходит с согласия владельца забора. В остальных случаях владелец ограждения имеет право взыскать с таких предпринимателей незаконное обогащение за счет экономии на оплате мест для размещения рекламных предложений, если докажет подобный факт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Как в Европе»: Предприниматели сняли фильм о закрытых в Аксайском районе рынках

В донской столице не утихают страсти, разгоревшиеся после закрытия трех крупнейших рынков. Они процветали 20 лет. Но в конце апреля нынешнего года их вдруг объявили незаконными, торговать запретили.

По мнению экспертов, тысячи людей остались без работы (подробности)