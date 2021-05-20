Семейные споры, школьные конфликты: Донские парламентарии обсудили отчет Уполномоченного по правам ребенка

Депутат Заксобрания Сергей Михалев сообщил, что депутаты будут работать над отчетом Уполномоченного по правам ребенка. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании депутаты выслушали отчет Уполномоченного по правам ребенка Ирины Черкасовой о работе в 2020 году. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, а также представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, правоохранители и общественные организации.

По словам Ирины Черкасовой, за год было рассмотрено больше тысячи обращений, состоялось больше 600-та проверок. Часть обращений от граждан направлялся в правоохранительные органы, органы прокуратуры и следствия. В результате межведомственного взаимодействия по 299 обращениям выявлены и устранены нарушения прав несовершеннолетних, восстановлены права детей.

НА ЧТО ЖАЛОВАЛМСЬ ЧАЩЕ ВСЕГО

В целом, в ушедшем 2020-ом году выросло количество обращений по вопросам медицинской помощи. Остаются проблемными моменты, связанные с обеспечением лекарствами. Вопросы по различным аспектам реализации права несовершеннолетних на образование также имели место быть. Остается актуальной тема школьных конфликтов в треугольнике отношений «учитель-ученик- родитель». Не разрешен вопрос о шаговой доступности дошкольной организации и агрессии в детском коллективе.

Треть обращений же касалась семейных споров, в центре которых оказывались несовершеннолетние. Также увеличились число заявлений с вопросами о социальных пособиях. Заявители уточняли основания для получения пособий, сетовали на отсутствие установленного статуса.

Также остался востребованным вопрос о выдаче земли многодетным семьям.

Не теряет актуальности тема исполнения родительских обязанностей по содержанию детей. 72 обращения были посвящены исполнению алиментных обязательств.

Комментирую мероприятие, депутат Сергей Михалев отметил, что парламентариев интересовал вопрос безопасности подрастающего поколения, причем, как в школе, так и дома.

- Уполномоченный по правам ребенка и участники обсуждения уделили особое внимание вопросам безопасности, в том числе, антитеррористической защищенности и противодействию суицидальным проявлениям. Больной темой, к сожалению, остается проблема падения маленьких детей с высоты в результате недостаточно защищенной конструкции окон, - рассказал Сергей Михалев.

Он также отметил, что парламентарии будут работать над отчетом Уполномоченного.

Депутаты донского парламента разбили все поднятые в докладе проблемы по тематическим блокам, которые будут подробно изучены в рамках работы профильных комитетов.

По результатам общественного обсуждения законотворцы подготовлен перечень рекомендаций, которые направят во все задействованные в защите прав несовершеннолетних структуры и ведомства.