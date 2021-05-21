Погода в Ростове-на-Дону на 21 мая 2021: каким будет конец недели

В Ростове снова ожидаются осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 21 мая 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. По данным синоптиков, последний будний день окажется немного пасмурным.

Температура воздуха ночь составит плюс 11 — 16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 21 — 26 градусов. Утром и днем пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду. При грозе ветер может усилиться до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области утром и днем также пройдут дожди с грозой. Порывы ветра могут достигать 6 — 11 метров в секунду. Днем ветер может усилиться до 12 — 14 метров в секунду, при грозах — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 11 — 16 градусов, днем — плюс 21 — 26 градусов.