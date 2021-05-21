«Обсуждение в профессиональной среде питает свежими идеями: донские депутаты стали участниками научного форума

Председатель Заксобрания Ростовской области принял участие в научном форуме. Фото: пресс-служба Заксобрания

В донской столице на базе ЮФУ прошел Форум экономического конституционализма, посвященный теме рыночных отношений в правотворческом, правоприменительном и судебном измерении.

По словам руководителя НОЦ судебного конституционализма, судьи Конституционного Суда в отставке Николае Бондаря, профессиональное сообщество и ученые провели разговор профессионалов-практиков. Тема обсуждения была посвящена правовым вопросам предпринимательской деятельности, а именно гражданско-правовому регулированию рыночных отношений.

В свою очередь, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что Форум экономического конституционализма является значимым событием для всего юридического сообщества Ростовской области, поскольку затрагивает важную и актуальную сферу общественных отношений.

- Сам факт проведения форума говорит о том, что Центр судебного конституционализма ЮФУ активно работает и нас ждет еще не одно интересное событие в рамках его деятельности. Обсуждение в профессиональной среде всегда дает пищу для размышлений, питает свежими идеями не только теоретиков права, но и тех, кто связан с законотворческим процессом, с правоприменительной практикой . В том числе это очень важно при подготовке новых законодательных решений на областном уровне, проработке инициатив, с которыми депутаты Заксобрания выходят к федеральным органам государственной власти, - сообщил Александр Ищенко.

Также депутат затронул тему внесения поправок в Конституцию.

- Очевидно, что в прошлом году, когда были приняты поправки в Конституцию России, их широкое обсуждение дало толчок к обсуждению не только федерального, но и регионального законодательства. В том числе, и в той части, которая касается поддержки субъектов рыночных отношений. Неслучайно в новой редакции Конституции впервые появилась норма, которая напрямую устанавливает, что в России создаются условия для экономического роста и повышения благосостоянии граждан. В региональном парламенте есть специальная рабочая группа по приведению областных законов в соответствие с новыми конституционными нормами. Нужно сказать, что это не чисто техническая работа, а содержательный процесс. Речь, прежде всего, о поиске свежих законодательных решений, которые должны соответствовать приоритетам государственной политики. В свете апрельского послания президента России, эта работа становится особенно важной, - сказал парламентарий.

Также Председатель Законодательного Собрания пожелал участникам форума хорошей плодотворной дискуссии и заверил, что все новые идеи и интересные предложений, которые прозвучат во время форума, будут взяты на заметку депутатским корпусом и использованы в законотворческой работе.