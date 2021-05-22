Погода в Ростове-на-Дону на 22 мая 2021: грозовые дожди вновь обрушатся на донскую столицу

В Ростове ожидается гроза Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 22 мая 2021 - прогноз ростовского гидрометцентра. По данным синоптиков, первый выходной день будет очень дождливым.

Температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 21-24 градусов. С самого раннего утра на город обрушатся грозовые дожди. Скорость ветра составит 2-5 метров в секунду, возможны порывы до 6-11 метров в секунду. При грозе ветер может усилиться до 11-12 метров в секунду.

По Ростовской области осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 4-5 метров в секунду. Днем ветер может усилиться до 11-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 17-20 градусов, днем - плюс 21-26 градусов.

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