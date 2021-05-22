Новости Ростова-на-Дону на 22 мая 2021: десять рабочих погибли при выбросе аммиака в очистных сооружениях в Дмитриадовке

Новости Ростова-на-Дону на 22 мая 2021 Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 22 мая 2021 - подборка главных события города и области. «КП» рассказывает, что произошло за сутки.

В Неклиновском районе Ростовской области в очистных сооружениях произошел выброс аммиака в то время, как рабочие пытались устранить неполадку. В результате ЧП погибли десять человек. Коллеги погибших считают, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности.

В связи с трагедией в Дмитриадовке губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, согласно которому 22 мая 2021 объявляется днем траура по погибшим рабочим. Все торжественные мероприятия в это день будут отменены.

В Ростовской области в школах на 22 мая были отменены "Последние звонки". Причиной для этого послужила гибель десяти рабочих в очистных сооружениях в Неклиновском районе. Главы муниципалитетов позже решат, на какую дату перенести торжественное мероприятие.

В Ростовскую область поступила первая партия вакцины "КовиВак". Препарат уже распределен по лечебным заведениям. Всего в регион было направлено три тысячи доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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