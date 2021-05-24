Переезд не за горами: Сгоревшую часть рынка "Классик" начали освобождать под торговлю

Сгоревшую часть рынка "Классик" начали освобождать под торговлю. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Тяжелый экскаватор загребает ковшом груды металла, от этого по всей округе разносится сильный скрежет. В воздухе пахнет гарью. Так сносят последние сгоревшие павильоны на рынке "Классик".

Торговые точки, сгоревшие зимой 2020 года, сейчас активно демонтируют. Торговцы говорят, что площадку якобы готовят для пострадавших предпринимателей с закрытых рынков.

А пока случайные свидетели с опаской поглядывают на действо: иногда складывается ощущение, что вся эта конструкция вот-вот завалится вместе с хлипкой оградой прямо на рядом стоящие ларьки.

Сгоревшую часть рынка "Классик" начали освобождать под торговлю. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Все безопасно не переживайте, - рассказывает продавец. - В декабре тут ужас, что творилось, все носились с товаром, спасали вещи чтобы не прогореть с бизнесом. Запах гари до сих пор витает в воздухе: столько пороха в этих павильонах было, говорят салютные залпы даже в поселке Рассвет видели.

Напомним, 6 декабря начали гореть павильоны с пиротехникой и вещами, тогда площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Пожар начался в шесть часов утра и был локализован только к двум часам дня. В борьбе с огнем были задействованы 446 человек и 134 спецмашины.

На первом этапе планируется расчистить все павильоны, вывезти весь металл и строительный мусор. А когда площадка будет свободна, то уже будут прорабатываться варианты - как быть с освободившимися площадями.

Запах гари до сих пор витает в воздухе. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КСТАТИ

После закрытия рынков "Алмаз", "Атлант" и "Овощной" тысячи предпринимателей потеряли место работы. Перед правительством остро встал вопрос поиска новых территорий для торговых площадей. Уже временно подготовили площадку возле старого Аэропорта на Шолохова, некоторым бизнесменам дали возможность торговать на въезде в город Аксай. Планируется сделать новую площадку за Батайском и в районе верхнего Темерника.

Тогда площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метра. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ОФИЦИАЛЬНО

Помощь будет

18 мая губернатор Василий Голубев провел встречу с уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Стороны обсудили меры поддержки предпринимателей с рынков «Атлант», «Алмаз», «Классик», «Строительный» и «Овощной».

- Помощь предпринимателям оказывают две антикризисные группы. Уже подготовлена информация о компенсационных местах для осуществления предпринимательской деятельности по отраслям. Создан реестр добросовестных предпринимателях, осуществляющих свою торговую деятельность на территории торговых объектов Аксайского района. Создан штаб для выработки единых организационных решений, - об этом сообщила пресс-служба правительства.