Ставка на студентов: Екатерина Стенякина рассказала о развитии туризма в свете послания президента

Модератором встречи стала депутат Екатерина Стенякина. Фото: пресс-служба ЗСРО.

В Ростове-на-Дону, на базе ДГТУ, состоялся круглый стол, посвященный студенческому туризму в регионе. Инициатором мероприятия выступило Законодательное Собрание Ростовской области. Модератором встречи стала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина.

Парламентарий в начале своего выступления сообщила, что Президент в своем Послании высказал очень важную инициативу, касающуюся развитию студенческого туризма. А именно – Владимир Путин сказал, что студенты, которые будут путешествовать по городам России, должны иметь возможность останавливаться в учебных общежитиях вузов того или иного региона.

При этом донскому краю есть чем удивить и порадовать гостей. А сам Ростов-на-Дону занимает третье место в России по количеству студентов. Также город может гордиться качеством предоставляемого высшего образования. В Ростове – немало престижных ВУЗов с прекрасными общежитиями.

- Студенческий туризм может стать одним из драйверов развития в целом туризма в Ростовской области, - рассказала Екатерина Стенякина. - Теперь очень важно, чтобы вузы, органы исполнительной власти в сфере молодежной политики и органы исполнительной власти, которые занимаются развитием туризма, работали сообща, ведь самое сложное в развитии любой темы – это межведомственное взаимодействие. Нам важно посоветоваться с ректорами, с руководством вузов о том, готовы ли они предоставлять свои общежития, готовы ли общежития принимать студентов, на каких условиях это будет производиться, как будет проходить рекламная кампания нашего региона, чтобы привлекать ребят из других субъектов к нам в гости.

В свою очередь, представители ВУЗов поддержали эту идею и сказали, что готовы предоставить для размещения студентов свою инфраструктуру.

Во время встречи участники круглого стола озвучили различные инициативы на тему того, как организовать студенческий туризм. Среди них – создание портала с полной информацией о возможных местах размещения и ценах.

Это и другие предложения будут проанализированы и включены в итоговый перечень рекомендаций.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что инициативу донских парламентариев о том, что нельзя лишать надбавки к пенсии работающих летом детей, поддержала Валентина Матвиенко. Соответствующее предложение было озвучено Екатериной Стенякиной на заседании палаты молодых законодателей при Совете Федерации.