Новости Ростова-на-Дону на 23 мая 2021: число погибших в ЧП на очистных выросло до 11 человек

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Новости Ростова-на-Дону на 23 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала главные новости города и области.

После ЧП на очистных под Таганрогом скончался еще один рабочий. После происшествия его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам не удалось его спасти. Напомним, 21 мая сотрудники «Водоканала» проводили аварийные работы на очистных и отравились. Десять человек скончались на месте, восемь доставили в больницу.

Из торгового центра «Рио» эвакуировали сотрудников и посетителей. По данным городского управления ГО и ЧС, неизвестный сообщил о минировании и потребовал два миллиарда долларов. Территорию ТЦ обследовали кинологи с собаками.

Для пострадавших предпринимателей могут построить новые рынки. Омбудсмен по защите прав предпринимателей Олег Дереза рассказал, что с таким предложением вышел один из руководителей ГСК «Дон» Алексей Кнышов. По его словам, рынки можно организовать на земельных участках, расположенных на М-4 «Дон».

23 мая запретят продажу алкоголя из-за последнего звонка. Ранее ограничения планировалось ввести 22 мая, однако праздничные линейки в школах перенесли на следующий день. Напомним, 22 мая губернатор объявил днем траура в связи с гибелью рабочих на очистных под Таганрогом.

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