Погода в Ростове-на-Дону на 23 мая 2021: каким будет воскресенье

Ожидается кратковременный дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 23 мая 2021 — прогноз от донских синоптиков. По данным ростовского гидрометцентра,

Ночью температура воздуха составит плюс 15 — 17 градусов. Ночью и утром пройдет кратковременный дождь с грозой. В остальное время осадков не ожидается. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду, при грозе — до 12 — 14 метров в секунду.

Местами по Ростовской области возможны осадки. Порывы ветра — до 6 — 11 метров в секунду, временами — до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 13 — 18 градусов, днем — плюс 23 — 24 градуса.