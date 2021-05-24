Новости Ростова-на-Дону на 24 мая 2021: автокран повредил газопровод и линию электропередач

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 24 мая 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

На улице Клубной строительный кран упал на газопровод. Как сообщили в администрации, от удара произошел залом газовой трубы, однако утечки газа не произошло. Рабочие распилили трубу и установили газовую заглушку. Кроме того, была повреждена и линия электропередач.

На трассе М-4 «Дон» пассажирский автобус «Москва - Ставрополь» врезался в фуру. Водитель автобуса съехал на обочину, где в этот момент находился большегруз DAF. В результате погиб пассажир автобуса, два человека пострадали.

Власти направили материальную помощь в связи с ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. По данным донского правительства, семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 400 тысяч рублей.

Оператором застройки старого аэропорта может стать «Региональная корпорация развития». По данным правительства, вопрос находится на стадии рассмотрения. При этом власти предположили, что на начальном этапе эта работа может оказаться убыточной.

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