Погода в Ростове-на-Дону на 24 мая 2021: каким будет начало недели

Столбик термометра поднимется до +27 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 24 мая 2021 — прогноз донских синоптиков. Рассказываем, каким будет первый день недели.

Ночью температура воздуха составит плюс 15 — 17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 25 — 27 градусов. Серьезных осадков в этот день не предвидится. Лишь вечером может пройти небольшой дождь. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области утром и днем местами пройдут дожди с грозой. Ветер северо-западный и западный до 6 — 11 метров в секунду, при грозе — до 15 — 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 13 — 18 градусов, днем — до плюс 22 — 27 градусов. По югу и востоку столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов.