Дилерский центр Mitsubishi AAA Моторс в Ростове-на-Дону

Фото: Mitsubishi ААА Моторс

С 16 сентября 2019 года Mitsubishi ААА Моторс – первый и единственный в Ростове-на-Дону салон Mitsubishi, выполненный по обновленным стандартам Mitsubishi Motors. Просторный, современный и уютный шоурум подчеркивает статусность клиентов и автомобилей. Также в числе преимуществ удобное расположение шоурума в центре города и удобная транспортная доступность.

О бренде

Mitsubishi – всемирно известный японский концерн, выпускающий автомобили высокого класса, которые востребованы в разных странах мира. Компания входит в тройку гигантов в мировой автомобильной промышленности. Автомобили марки Mitsubishi отличаются продуманным аэродинамичным дизайном, прекрасной проходимостью, маневренностью и безопасностью.

Mitsubishi ААА Моторс

Награды дилерского центра

- Первое место по доле продаж в ЮФО

- Топ 10 лучших дилерских центров в России

- Выбор ПРЕЗИДЕНТА MITSUBISHI - 2 место

Mitsubishi ААА Моторс

Модельный ряд

В дилерском центре Mitsubishi ААА МОТОРС можно приобрести модели автомобилей:

PAJERO SPORT, Eclipse Cross, ASX, OUTLANDER, L200.

Среди новинок бренда можно отметить обновленный PAJERO SPORT – полноприводный внедорожник, который отличается высочайшим уровнем комфорта и тишины в салоне, а также новый Eclipse Cross - дерзкий кроссовер с улучшенными параметрами управляемости, уникальной системой полного привода S-AWC и современными системами безопасности.

ААА Моторс предлагает широкий спектр выполняемых сервисных работ - диагностику всех систем автомобилей, все виды гарантийного и постгарантийного ремонта, установку дополнительного оборудования и многое другое. Кроме того, благодаря статусу официального дилера на складе имеется практически любая деталь. Специалисты дилерского центра заранее знают, что будет необходимо вашему авто, ведь от этого зависит безопасность на дороге!

Дилерский центр Mitsubishi AAA Моторс

Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 350А

тел. +7 (863) 305-55-55

Официальный сайт: https://mitsubishi-aaamotors.ru/

ВКонтакте https://vk.com/mitsubishi_aaamotors

Инстаграм https://www.instagram.com/mitsubishi_aaamotors/

Фейсбук https://www.facebook.com/mitsubishi.aaamotors/

Канал в youtube https://www.youtube.com/channel/UCFYYNVj46k7RBisAbQzy0_g

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