Подарок от художника Васи Ложкина получил слушатель Радио «Комсомольская правда» в Ростове

Виктор получил в редакции приз от художника Васи Ложкина за лучший вопрос. Фото: ШИЛЯЕВА Анна.

Постоянный слушатель Радио «Комсомольская правда» Виктор получил в редакции приз от художника Васи Ложкина за лучший вопрос. Теперь ростовчанин намерен посетить выставку художника в «Горизонте».

«В МАШИНЕ У МЕНЯ ТОЛЬКО ВАША ВОЛНА»

«Добрый день, это Виктор с Чкаловского», так ежедневно представляется в эфире наш постоянный слушатель. Случаи, когда он не дозванивается в студию Радио «КП» можно считать редкими.

- Ваша частота 89, 8 FM, настроена у меня в автомобиле. Так получилось, что слушаю только вас, - признается Виктор. – Интересно, потому что темы поднимаете важные, да и такого формата радиостанций в Ростове больше нет. В основном, только музыка. А у вас аналитика, городские события, а главное – вам можно дозвониться и высказать свое мнение.

Голос Виктора был один из первых голосов, прозвучавших в эфире ростовской радиостанции «Комсомольская правда». По его же собственному признанию, он зимой стоял в пробке, слушал эфир и решил попробовать позвонить. С первого же раза получилось.

- Неформальный у вас к слушателю подход, - говорит Виктор, - вы не просто выводите нас горожан в эфир, но и общаетесь с нами, спорите иногда. Это привлекает.

Автограф для слушателя. Фото: ШИЛЯЕВА Анна.

Виктор преподает в одном из ростовских вузов на факультете авиастроения. Возможно, именно поэтому темы образования и воспитания подрастающего поколения ему особенно интересны.

В федеральном эфире Радио «Комсомольская правда» он любит слушать «Экономику с Михаилом Делягиным», неоднократно дозванивался в эфир экономическому обозревателю Никите Кричевскому и двум знаменитым «комсомольским» полковникам Баранцу и Тимошенко.

«ЛОЖКИН? НЕ ЗНАЮ, КТО ТАКОЙ»

В эфир с одним из самых популярных современных художников Васей Ложкиным Виктор дозвонился первым. Сразу признался, что как художника его совсем не знает и задал вопрос: "В каком жанре автор пишет свои картины?".

Но потом дозвонился снова уже с определенной целью: попытать удачу. Дело в том, что в начале разговора с Васей Ложкиным (он же Алексей Куделин) ведущий объявил, что тот из слушателей, кто задаст лучший вопрос художнику получит приз – альбом с репродукциями автора с автографом.

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Вопрос Виктора прозвучал так: «Если бы у вас появилась возможность спустить в рай или ад, то какого художника вы бы взяли с собой на один час, чтобы он показал вам мастер-класс или, может, вы ему?». Имени такого художника Ложкин, кстати, так и не назвал, хотя и порассужал о том, что ад и рай у каждого свой, а художник после смерти обязательно попадает в мир своих картин, и ему было бы там вполне комфортно.

- Конечно, вопрос необычный, - сказал Ложкин после эфира. – Давайте подпишу альбом Виктору.

Виктор с Чкаловского сам заехал за подарком и с удовольствием сфотографировался в студии Радио «Комсомольская правда».

- Теперь обязательно надо выставку посетить, - сказал он. – Поеду обязательно с женой, она таким творчеством интересуется, да и человек этот Вася, судя по вашему интервью, интересный.

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