«Вместе мы - сила!»: работники Ростовского электровозоремонтного завода приняли участие в «Спартакиаде Дона-2021»

Волейбольная команда РЭРЗ во во главе с тренером - Калюжным С.С. Фото: РЭРЗ

В донской столице проходит самое массовое спортивное многоэтапное соревнование для трудовых коллективов – «Спартакиада Дона 2021». Состязания будут длиться до сентября.

Отметим, что участвовать в соревнованиях могут представители трудовых коллективов Ростовской области, независимо от уровня подготовки. А вот профессиональные спортсмены и спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд субъектов, выступать в спартакиаде не могут.

В субботу, 29 мая, в донской столице, на Гребном канале состоялась церемония торжественного открытия спартакиады, и прошел один из этапов состязания. Так, в этот день представители различных трудовых коллективов Дона показывали свое мастерство в волейболе и в мини-футболе и боролись за звание лидеров в этих дисциплинах.

На спортивных площадках встретились команды от следующих предприятий и компаний: Ростовский электровозоремонтный завод - филиал АО "Желдорреммаш" (входит в группу компаний "ЛокоТех"); ФГБОУ ВО «ДГТУ», АО «НПП «ФАЗА»; АО «Донэнерго»; ФГУП «РНИИРС»; АО «Ростовводоканал»; ПАО «Центральный».

Отметим, что гостей и участников соревнований перед стартом поприветствовала и.о. заместителя начальника Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Ольга Овчинникова и главный судья соревнований Ирина Линник.

Ирина Линник - главный судья соревнований «Спартакиада Дона 2021». Фото: Екатерина Попова

- Спартакиада Дона проходит с 2014 года, - обратилась Ирина Линник к собравшимся. - Это уже традиционные соревнования, которые проводятся среди трудовых коллективов города Ростова-на-Дону. С каждым годом участников становится больше, а оживленная игра команд приносит удовольствие и участникам, и болельщикам, - сказала она.

ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ

В минувшую субботу на берегу Гребного канала коллективы предприятий соревновались в следующих дисциплинах: волейбол и мини-футбол.

Отметим, что в первом случае проходил уже финал, участники которого стали известны 22 мая. Во время этого полуфинала команда РЭРЗ по волейболу переиграла прошлогодних победителей - команду ДГТУ.

В результате финальной «волейбольной битвы» 29 мая стала известно тройка лидеров спартакиады.

Итак, первое место - у "ДонЭнерго", второе - досталось команде "РЭРЗ", третье - у ДГТУ, а четвертое - у "Водоканала".

А вот состязание по мини-футболу только стартовали. Кому же достанется победа, станет известно позже.

«МЫ ЗАЩИЩАЕМ ЧЕСТЬ РОДНОГО ЗАВОДА»

Корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» удалось пообщаться со спортсменами.

Как рассказал капитан команды РЭРЗ по мини-футболу, опытный слесарь Ростовского электровозоремонтного завода Николай Федотов, несмотря на физический труд на предприятии, он и его коллеги не забывают и о физкультуре.

Дело в том, что руководство предприятия уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни и спортивной подготовке.

Сборная команда РЭРЗ по мини-футболу. Фото: РЭРЗ

Так, для Николая Федотова спорт уже стал неотъемлемой частью жизни. Впрочем, как и для других работников старейшего в стране предприятия.

- Мини-футбол для нас – это не просто выйти на поле и «погонять мяч». Это, прежде всего, ответственность. Ведь мы защищаем честь родного завода! Ну и, конечно, спортивный азарт, драйв и адреналин, - говорит Николай Федотов.

Звезды турнира по волейболу также поделились своими впечатлениями с нашим корреспондентом. Тренер волейбольной команды РЭРЗ Сергей Калюжный сказал, что он и его ребята постоянно тренируются в спортивном комплексе.

Калюжный Сергей Сергеевич - тренер волейбольной команды РЭРЗ. Фото: Екатерина Попова

- И, конечно, мы были настроены на победу. А как иначе? Жаль, что заняли второе место. Но руки опускать не будем. Попробуем выиграть в следующем году. Верю, что сможем. Ведь вместе мы – сила, - сказал он.

Кстати, спортивный дух присутствует не только у сотрудников Ростовского электровозоремонтного завода. В филиалах группы компаний "ЛокоТех" работники также огромное внимание уделяют спортивным мероприятиям.

- В прошлом году наша компания проводила обучение «Лидеры будущего». И мы с Николаем Федотовым в рамках этого обучения попали в проект «Амбассадоры спорта». Его цель заключается в том, чтобы привлечь работников, увлечённых спортом, к участию в спортивных мероприятиях любого формата, организации внутризаводских состязаний, повышению интереса к вопросам спорта.

И сотрудники предприятия в Ростове стараются по максимуму проявлять себя. К примеру, работники принимали участие в «Ростовском кольце» , в «Забеге.РФ» и других состязаниях, - прокомментировала начальник отдела управления персоналом Валерия Посохова. Известно, что муниципальный этап Спартакиады Дона закончится 24 июля. Уже на следующей неделе пройдут соревнования по женскому волейболу. А завершающим испытанием станет перетягивание канатов.

Главный судья соревнований Ирина Линник и Валерия Михайловна Посохова - начальник отдела управления персоналом РЭРЗ. Фото: Екатерина Попова

По итогам всех состязаний будет выявлено “Лучшее предприятие в отрасли “Физическая культура и спорт” и “Лучшее предприятие по видам спорта в отрасли “Физическая культура и спорт”.

Желаем всем участникам трудовых коллективов удачи в оставшихся испытаниях!