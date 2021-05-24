Подросток с подругой тайком от родителей взял машину и слетел на ней с трассы в Ростовской области

Машина слетела на обочину на трассе под Ростовом. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области произошла серьезная авария, которую спровоцировал 17-летний подросток. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, авария произошла 24 мая примерно в четыре часа утра недалеко от хутора Марьевка, что в Октябрьском сельском районе.

ТЕПЕРЬ В БОЛЬНИЦЕ

Известно, что юный водитель стащил ключи от «ВАЗа» у родителей, пока те спали. Затем он предложил 15-летней школьнице прокатиться с «ветерком». Но на трассе парень не справился с управлением, и машина слетела на обочину и перевернулась на бок.

В результате воитель получил травмы различной степени тяжести. На «скорой» помощи его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Юная пассажирка также получила ушибы, но ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация девочке не понадобилась.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ростовская область еще помнит о страшной трагедии, которая случилась в Новочеркасске. Там школьник с друзьями и подругами отмечал свое 14-летие. Но посещения квеста ребятам показалось мало. Ночью, когда родители уснули, именинник, по предварительным данным, тайком от родителей взял ключи от машины и поехал кататься с товарищами. А около пяти часов утра мальчик на скорости врезался в дерево. Этот удар стал смертельным для детей.

В результате пять человек скончались на месте трагедии. Это были две девочки и три мальчика. Им было всего 14-15 лет. Шестой ребенок умер спустя пять дней после трагедии в реанимации.

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