Застройщик «МСК» вошел в ТОП-30 крупнейших девелоперов России

Фото: «МСК»

Московская Строительная Компания вошла в 30-ку ведущих застройщиков России по объемам текущего строительства жилья. По Ростовской области «МСК» уже больше года прочно занимает лидирующую позицию и находится на первом месте в рейтинге региональных девелоперов. Такие данные приводит на своем портале Единый ресурс Застройщиков – erzrf.ru.

ПЛОЩАДЬ ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ - 400 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Строительная компания работает на рынке недвижимости с 2012 года. Все дома возводятся по монолитно-каркасной технологии, что обеспечивает зданиям долговечность и надежность. Отличительная особенность застройки – расположение комплексов в центральных локациях города. Это гарантирует близость транспортных развязок и объектов инфраструктуры, а значит, обеспечивает высокий уровень жизни для покупателей.

Только в Ростове-на-Дону у Московской Строительной Компании на этапе строительства находятся 6 жилых комплексов:

ЖК «Сердце Ростова 2»

ЖК «Город у реки»

ЖК «Рубин»

ЖК «Кристалл»

ЖК «Кристалл-2»

ЖК «Грин Парк»

Совсем скоро старт продаж новых объектов: ЖК «Акватория» на Космонавтов, 2А и ЖК «Донской Арбат» на проспекте Кировский, 89. Они добавят в портфель компании еще порядка 130 тысяч квадратных метров.

«СТАВИМ ПЕРЕД СОБОЙ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ»

Фото: «МСК»

Независимая система оценки ЕРЗ отмечает не только застройщика «МСК», но и отдельные его проекты. Так, в 2021 году ЖК «Сердце Ростова 2» вошел в тройку лучших жилых комплексов региона по результатам премии «ТОП ЖК-2021», проведенной под эгидой вышеупомянутого ресурса.

- Московская Строительная Компания постоянно наращивает объемы строительства в регионах присутствия. Мы ставим перед собой самые амбициозные цели и уверены, что в ближайшее время мы сможем их реализовать. На сегодняшний день мы довольны текущими результатами и считаем наш официальный статус признанием качественной планомерной работы, - комментируют в пресс-службе «МСК».

Компания работает в строгом соответствии с требованиями Федерального закона № 214. «МСК» и является одной из немногих компаний на рынке России, которая привлекает крупные инвестиции для массового жилищного строительства, что обеспечивает ее устойчивое финансовое положение.