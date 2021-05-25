Новости Ростова-на-Дону на 25 мая 2021: жители пожаловались на трещины в новой школе в Суворовском

Рассказываем, что случилось за сутки в Ростове-на-Дону и области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 25 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала главные новости города и области.

Ростовчане пожаловались на состояние школы в микрорайоне Суворовском. Напомним, учреждение открыли в сентябре 20219 года. Сейчас, по словам очевидцев, в стенах здания образовались трещины. Чтобы прояснить ситуацию, «КП-Ростов» обратился за комментарием администрацию Ростова-на-Дону.

Прокурор Ростовской области отчитался о доходах. Согласно декларации, Роман Прасков заработал в 2020 году 3,6 миллиона рублей. В собственности прокурора указан гараж, в общем пользовании — две квартиры, кладовая и земельный участок.

Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Глава администрации Андрей Лисицкий сообщил, что троих пациентов перевели из реанимации в терапевтическое отделение. В реанимации остается один пациент. Напомним, после происшествия в больницу попали восемь человек. Один из пострадавших скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Прошло прощание с десятью погибшими. (Подробности)

Ростовчане: «Стены новой школы в Суворовском пошли трещинами»

Чтобы выяснить правда ли это и почему так произошло, журналисты «КП - Ростов-на-Дону» направили официальный запрос в администрацию города. (Подробности)

Прокурор Ростовской области отчитался о доходе в 3,6 млн рублей

При этом его заместитель заработал на 11 млн больше. (Подробности)