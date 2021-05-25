Погода в Ростове-на-Дону на 25 мая 2021: ливни и порывистый ветер надвигаются на город

Температура воздуха составит +23 - +26 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 25 мая 2021 — публикуем прогноз. Каким будет вторник, рассказали в управлении ГО и ЧС, а также в ростовском гидрометцентре.

Ночью температура воздуха составит плюс 14 — 16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 23 — 26 градусов. Утром и днем в городе пройдут дожди. В управлении ГУ и ЧС ростовчан предупредили о сильном ветре — до 15 — 18 метров в секунду. Ветер может обрывать линии электропередач, сломать деревья, а также сбивать рекламные щиты и конструкции.

По Ростовской области также пройдут небольшие дожди с грозой. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс 13 — 18 градусов, днем — до плюс 20 — 25 градусов.