Донские парламентарии обсудили сохранение и возрождение лесополос в регионе

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко вместе с коллегами обсудил сохранение и развитие лесных насаждений. Фото: пресс-служба Заксобрания

В Ростове-на-Дону, в Законодательном собрании Ростовской области, депутаты и эксперты за круглым столом обсудили экологическую обстановку в регионе. В частности, речь шла о сохранении и развитии лесных насаждений. Этот вопрос парламентарии прорабатывают уже несколько лет.

Как рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области, депутат Александр Ищенко, 30 лет назад издали Указ о разделе земель сельскохозяйственного назначения. В итоге лесополосы не вошли ни в категорию лесонасаждений, ни в категорию сельскохозяйственных земель. Также не была регламентирована механика содержания лесополос, а формально они остались собственностью Федерации.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В итоге главы администраций сельских районов, не являясь собственниками лесных насаждений, не могли нести ответственность за их содержание. Это привело к тому, что лесополосы либо погибали, либо превращались в свалку отходов. Новые же лесополосы не высаживали.

В результате в регионе в последние годы растут темпы деградации почвы, вызванные негативными природными факторами.

Поэтому, отметил Александр Ищенко, для развития аграрного сектора и для экологической и продовольственной безопасности необходимо защитное лесоразведение.

РАБОТА ВЕДЕТСЯ УЖЕ ДАВНО

Еще в 2014 году донские депутаты направили соответствующую законодательную инициативу в Государственную Думу. В 2017 году решения, на которых настаивали донские депутаты – передача лесополос в ведение субъектов Федерации, были приняты федеральным законодателем. А в Земельный кодекс России внесли соответствующие поправки. Летом этого же года в первом чтении донские депутаты приняли проект закона «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения». Он регламентирует механизм реализации норм федерального законодательства.

- Законопроект долгое время совершенствовался с учетом мнения аграриев, экспертов отрасли и представителей общественных организаций, - рассказал Александр Ищенко. - В настоящее время документ предусматривает наиболее полный спектр мероприятий, направленных на формирование эффективной системы содержания и воспроизводства лесополос, снижение пагубного воздействия ветров и вод на наши почвы.

СОХРАНЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ ЛЕГКИХ» - ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

Депутаты, принявшие участие в обсуждении, единогласно сошлись во мнении, что в возрождении культуры донских лесных полос заинтересованы все без исключения жители Ростовской области.

Ведь, помимо того, что лесополосы имеют огромное значение для сельского хозяйства, они также очищают и наполняют воздух кислородом, являются «зелеными легкими региона», препятствуют опустыниванию региона.

Рассматриваемый законопроект позволит предусмотреть в областном бюджете средства на межевание, а также на уход за существующими и высадку новых лесополос.

Все предложения, прозвучавшие на общественном обсуждении, будут проанализированы и включены в итоговый перечень рекомендаций, которые направят во все структуры и ведомства, задействованные в доработке законопроекта «О сохранении и развитии защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения».

Кроме того, как рассказал председатель Законодательного собрания Александр Ищенко, сейчас депутаты донского парламента готовят обращение в Государственную Думу с просьбой предусмотреть в федеральном законодательстве процедуру передачи лесополос в пользование сельхозпроизводителям, использующим смежные земли для производства сельхозпродукции.

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