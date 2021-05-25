Шесть ростовчанок вошли в ТОП самых сексуальных россиянок: показываем, как выглядят красавицы

Участницы еще раз подтвердили, что в Ростов - родина красавиц. Фото: официальный сайт журнала MAXIM, instagram.com/liman_maria.

Шесть девушек из Ростовской области вошли в ТОП-100 конкурса «Miss Maxim». Этих участниц признали самыми сексуальными и привлекательными россиянками. Показываем, как выглядят красавицы с Дона.

В пятерку лидеров традиционно вошла модель Playboy Мария Лиман. Сейчас 27-летняя ростовчанка сменила эротические фотосессии на съемки, но продолжает активно вести свою страницу в Instagram. Девушка снова показала отличную фигуру в купальнике и прозрачном пеньюаре.

Мария Лиман не впервые участвует в конкурсе. Фото: instagram.com/liman_maria.

Остальные участницы заняли не столь высокие позиции. Так, 23-летняя Даша Нестеренко из Шахт оказалась на 31-м месте. С ярким макияжем и с игривой прической, девушка позирует в разных купальниках.

В списке оказалась девушка из Шахт. Фото: официальный сайт журнала Maxim.

На 46-строчке — 25-летняя ростовчанка Мария Лихачева. Девушка решила удивить фотосессией в обнаженном виде. Измазанная мукой, модель расположилась на дубовом столе в пикантных позах.

25-летняя ростовчанка решила удивить голосующих. Фото: официальный сайт журнала Maxim.

51-й оказалась Виктория Кравченко из Волгодонска. 23-летнюю жительницу можно назвать самой скромной участницей. На единственном откровенном фото она позирует в купальнике, на остальных — в костюме и даже повседневной одежде. Возможно, участница решила завоевать сердца голосующих не изгибами тела, а пронзительным взглядом голубых глаз.

Жительница Волгодонска лишь на одном снимке позирует в купальнике. Фото: официальный сайт журнала Maxim.

В ТОП-100 попали также 35-летняя Яна Янборисова и 26-летняя Юлия Рябцева. Видно, что Яна проводит в спортзале немало времени — у нее, пожалуй, самое спортивное тело.

Ростовчанка Яна продемонстрировала спортивную фигуру. Фото: официальный сайт журнала Maxim.

Юлия же не может не восхитить пышными формами и шикарными огненно-рыжими волосами.

У Юлии шикарные рыжие волосы. Фото: официальный сайт журнала Maxim.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячие штучки: ростовчанки бьются за право стать лицом обложки мужского журнала «Максим»

Заявки на конкурс отправили три девушки. (Подробности)