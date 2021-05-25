«Наш дух не сломлен»: торговцы с закрытых рынков встанут за прилавки вместе с детьми

В ситуации с рынки больше всего "повезло", если так можно выразиться, продавцам с "Овощного" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону продолжается расследование уголовного дела, связанного с земельными махинациями. А пока силовики выясняют все хитросплетения схемы, благодаря которой земля сельхозназначения в Аксайском районе якобы отошла под рынки, крупнейшие торговые площадки: «Овощной», «Алмаз», «Атлант», остаются закрытыми.

Как следствие – тысячи человек, работавших на рынках, продолжают жить без дохода. Кстати, многие уже погрязли в кредитах и долгах. Но сдаваться торговцы не намерены.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» член инициативной группы предпринимателей, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, люди намерены встать за прилавки вместе с детьми. Правда, подавать они не будут. Это будет своеобразный флешмоб.

- Своеобразный флешмоб пройдет 1 июня, в День защиты детей, - говорит Олег Морковкин.

По словам активиста, на входы в рынках по-прежнему стоят бетонные блоки. Но предприниматели приходят сюда каждый день, как на работу.

- Мы постоянно проводим собрания. На последнем решили организовать акцию. Каждый возьмет с собой в первый день лета детей. Вместе с родителями ребята будут стоять за прилавками. Вот только чеки пробивать не сможем, - комментирует Олег Морковкин.

Также он сообщил, что торговцам в качестве альтернативной площадки предложили участок, расположенный в 20 километрах южнее Батайска. Но люди считают, что переезд туда убьет их бизнес.

По их мнению, те, кто ориентируется на розничного покупателя, разорятся сразу. Ростовчане просто не поедут за трехсотрублевым товаром так далеко. Под угрозой - и оптовики.

- Боимся, что оптовые закупщики поедут в тот же Волгоград, так каким так будет географически удобнее, - продолжает Олег Морковкин.

Так же он заверил, что люди до конца будут биться за то, чтобы рынки заработали вновь.

- Наш дух не сломлен. Будем стоять до конца, - продолжает собеседник.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что торговцам с рынка «Овощной» предоставили для работы территорию, расположенную на месте старого аэропорта.

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