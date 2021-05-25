«Повысить качество жизни»: группа губернаторского контроля прибыла в Усть-Донецкий район

Группа губернаторского контроля прибыла в Усть-Донецкий район. Фото: пресс-служба Правительства РО.

«Губернаторский контроль» - это проект, который был запущен на территории Ростовской области еще в прошлом году по поручению главы Василия Голубева. Его суть в том, что представители региональной власти выезжают в курируемые территории для оценки ситуации. В этом году принято решение продолжить такую форму работы: комплексный анализ ситуации в Усть-Донецком районе провела группа губернаторского контроля под руководством замгубернатора Вадима Артемова.

Комплексный анализ ситуации в Усть-Донецком районе провела группа губернаторского контроля под руководством замгубернатора Вадима Артемова. Фото: пресс-служба Правительства РО.

«НЕ В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ!»

Так, первым объектом осмотра стала школа в станице Мелиховской. Здесь обучаются 325 детей при том, что плановая вместимость учебного заведения – 286 мест. Здание 1961 года постройки. В школе нет актового зала, не хватает кабинетов для проведения уроков иностранного языка. Не исключено, что в ближайшее время может возникнуть необходимость обучения детей в две смены.

Известно, что реконструкция школы началась еще в прошлом году. А общая стоимость работ составила 166 миллионов рублей, львиная доля из которых – 164 млн рублей – средства областного бюджета.

- Строительство отдельного здания начальной школы на 100 мест – это необходимость для станицы, - говорит директор школы Наталья Тихонова. - Мы очень рады, что уже в этом году ученики начальной школы перейдут учиться в новое здание, оснащенное самым современным оборудованием.

Так, строительство здания началось в прошлом году. Работы планировалось завершить к 1 июня. Однако пандемия и неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы: реконструкция объекта, в план работ на котором вошли также озеленение и создание школьной спортивной площадки, завершатся в октябре-ноябре.

В свою очередь, заместитель губернатора поручил главе района утвердить и предоставить дорожную карту работ, а подрядной организации - увеличить темп.

- Необходимо завершить работы в новом здании до того, как для первоклассников прозвенит первый школьный звонок. Однако это не должно идти в ущерб качеству, - подчеркнул Вадим Артемов. - Мы обязательно будем держать этот вопрос на контроле.

Строительство отдельного здания начальной школы на 100 мест – это необходимость для станицы. Фото: пресс-служба Правительства РО.

СПОРТЗАЛ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Еще одной точкой осмотра стала детская спортивная площадка на улице Садовой. Объект реализуется в рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе». Так, с инициативой благоустройства данного объекта выступили жители поселка. А наряду с финансированием областного и местного бюджета сюда вложены собственные средства жителей многоквартирных домов, стоящих рядом.

- Мы убедились, что люди готовы проявлять инициативу, вкладывать личные средства в благоустройство населенных пунктов, где они живут, - отметил Вадим Валентинович. - Например, появление этой детской площадки в том виде, в каком мы ее видим сейчас, - это возможность активного физического отдыха для 2,5 тысячи детей и взрослых поселка Усть-Донецкий.Стоимость работ – более двух миллионов рублей, из них 1,8 млн – средства областного бюджета, примерно 190 тысяч рублей – средства жителей трех многоэтажек и управляющей компании, которая их обслуживает.

В настоящее время работы на объекте полностью завершены. А нареканий к их качеству у группы губернаторского контроля не возникло.

Довольны и жители: есть площадка для занятий спортом подросткам и людям старшего поколения, а также место для игр самым маленьким жителям - качели и игровой комплекс на одной из ее частей.

- Это очень удобно: только вышла из дома – и сразу попала в спортзал на открытом воздухе. И внучка играет рядом, я ее вижу и контролирую, - рассказала одна из жительниц дома по ул. Садовой, 3а.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в поселке Усть-Донецкий завершаются работы по ремонту дорожного покрытия центральной улицы Строителей и переулка Шахтный. Фото: пресс-служба Правительства РО.

«КОНТРОЛЬ БУДЕТ ЖЕСТКИМ И СТРОГИМ»

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в поселке Усть-Донецкий завершаются работы по ремонту дорожного покрытия центральной улицы Строителей и переулка Шахтный. Работы должны быть завершены к 1 июля и 1 сентября соответственно. А совокупная стоимость их составила около 8 миллионов рублей.

Завершающим этапом рабочей программы в тот день стали личный прием граждан и подведение итогов мониторинга ситуации в Усть-Донецком районе.

- Итогом сегодняшнего выезда станет перечень поручений с четко обозначенными сроками, по каждому из которых глава района должен будет отчитаться, - сказал в завершение замгубернатора. - Ни одно из поручений не исчезнет, контроль будет жестким и строгим – это требование главы региона. Однако в целом хочу отметить, что ситуация в районе благоприятная, соответственно, у нас есть уверенность, что все недочеты будут устранены в срок, что позволит существенно повысить качество жизни в районе.