Возведут дома, сады и школы: в Ростове начинают осваивать левый берег Дона

Застройка левого берега выведет Ростов на новый уровень развития. Фото: пресс-служба областного правительства

В донской столице приняли стратегически важное решение по развитию города. На участке рядом с новым стадионом планируют возвести жилой микрорайон и необходимую социальную инфраструктуру. Эксперты называют территорию Левого берега потенциальным новым центром южной столицы, а риэлторы уверены, что этот район будет пользоваться большим спросом. Этому способствует и транспортная доступность, и близость с природой.

Отметим, что о развитии левобережья говорят с нулевых годов, но комплексное освоение территории началось лишь в 2012 году. Здесь возвели современный стадион и, по словам губернатора Василия Голубева, этот выбор задал тон дальнейшему развитию ростовской агломерации.

Эксперты уверены, что жилье на левом берегу Дона будет пользоваться большим спросом. Фото: пресс-служба областного правительства

Эксперты уверены, что ускорить развитие левого берега сможет жилищное строительство. Вместе с многоквартирными домами на этой территории появится и социальная инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, объекты торговли, развлечений и спорта. Развитию района способствует и хорошая транспортная инфраструктура. С левого берега можно без пробок добраться в центр города, в спальные районы южной столицы, а также в Батайск, Азов и Аксай.

- В перспективе левобережная зона может превратиться в прекрасный пойменный парк, которого у нас, безусловно, пока нет. Это будет единение города с природой. Урбанизированное движение должно сочетаться с сохранением природы. Это вызовет понимание у городского сообщества и будет сочетаться с генпланом, - прокомментировал председатель правления Союза архитекторов России Алексей Полянский.

При этом эксперт отметил, что изменения, внесенные в генплан Ростова-на-Дону, сделали строительство безопасным. Речь идет о технологии намывных “подушек”, которая способна защитить строительные объекты от любых негативных явлений. Именно по такому принципу строился стадион «Ростов Арена».

При этом освоение общественной жилой зоны будет производиться за счет инвестора и с применением инновационных технологий в строительстве. Проектом планировки, который выполняет “ЮгСтройИнвест”, предусмотрено строительство всей социальной инфраструктуры – школ, детских садов.

Эксперты отрасли отмечают, что рост Ростова-на-Дону возможен только по двум сценариям – через увеличение общей городской площади либо через реновацию территорий другого назначения. Однако специалисты считают, что сокращение территориальной емкости в пользу комплексной застройки будет сложно компенсировать в будущем.

В таких условиях освоение территории Левого берега Дона становится компромиссным вариантом. Город получит дефицитные квадратные метры жилья, а горожане – новый центр города в экологически чистом районе.

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