Новости Ростова-на-Дону на 26 мая 2021: арестован главный инженер таганрогского «Водоканала»

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 26 мая 2021: что случилось за сутки. «КП-Ростов» собрала информацию о главных событиях городах и области.

Главный инженер таганрогского «Водоканала» арестован на два месяца по делу о ЧП на очистных сооружениях. Его подозревают в совершении преступления по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Он проведет в СИЗО два месяца.

Крупный пожар произошел на складе бутилированной воды на улице Вавилова. Возгорание тушил 101 спасатель, было привлечено 37 единиц техники. Ликвидировать его удалось только спустя несколько часов — площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

Глава администрации Таганрога отчитался о доходах. За год он заработал боле 6,3 миллиона рублей. При этом в собственности у него не числится ни недвижимости, ни автомобилей. В 2019 году его годовой заработок составил около 2,6 миллиона рублей. Тогда он также задекларировал квартиру.

В микрорайоне Донском жители пожаловались на большие лужи после дождя. Дело в том, что ливневая канализация не справилась с потоками осадков. В администрации Новочеркасска пообещали в течение дня очистить ливнесток от ила.

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