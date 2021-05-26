Погода в Ростове-на-Дону на 26 мая 2021: экстренное предупреждение объявлено в городе

Порывы ветра могут достигать 15 - 18 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 26 мая 2021 — публикуем прогноз донских синоптиков. Чего ожидать в среду, сообщили в гидрометцентре и управлении ГО и ЧС.

Ночью температура составит плюс 14 — 16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 25 — 27 градусов. Серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

В городском управлении ГО и ЧС предупредили об усилении ветра. Порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду. Из-за сильного ветра могут обрываться линии электропередач, падать деревья, рекламные щиты и конструкции.

По Ростовской области пройдет кратковременный дождь. До конца суток местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом. Синоптики также прогнозируют шквалистый ветер до 20 — 23 градусов. Температура воздуха ночью — плюс 13 — 18 градусов, днем — плюс 23 — 28 градусов.