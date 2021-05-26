Донского школьника наградили в Москве за героическое спасение сестренки

Донского школьника наградили в Москве за спасение из огня своей сестры. Фото: ГУ МЧС по РО

Девятилетний школьник из Волгодонска Леонид Брыкалов стал лауреатом «Горячего сердца».

Напомним, что еще в октябре 2020 всю Россию облетела история о том, как школьник из Волгодонска, будучи со сломанными руками, смог спасти себя и свою семилетнюю сестренку от разгоревшегося в квартире пожара. Причиной возгорания стал испортившийся робот-пылесос, который взорвался сразу после отключения от сети, а квартиру тут же заволокло черным едким дымом.

Но Леня не растерялся, он был прилежным учеником в школе и знал, что делать. Он достал два полотенца, намочил их, одно отдал сестренке, а второе оставил себе. Юный житель Волгодонска смог вывести девочку в безопасное место, а сам вернулся в квартиру, чтобы попытаться потушить пожар. Он уж набрал в тазик в воду, но со сломанными руками поднять его так и не смог.

Через некоторое время после случившегося, Леонида пригласили в управление МЧС Ростовской области и вручили ему заслуженную награду. В торжественной обстановке ему на грудь повесили медаль "За Содружество во имя спасения"

В четверг, 20 мая, Леня Брыкалов прибыл в Москву, чтобы побывать на церемонии награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце», которая прошла в зале Славы Музея Победы.

- Всего к награде были представлены порядка 150 человек и 15 молодежных и детских общественных объединений и организаций. В числе самых юных героев, представленных к награде, оказался девятилетний Лёня Брыкалов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Награда нашла своего героя: Мальчик со сломанной рукой спас из огня младшую сестру.

Ребенку за этот поступок вручили медаль.