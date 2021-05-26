Стилисты на зарплате и наряды от кутюр: Что разрешено за колючей проволокой леди за решеткой

Женщины всегда остаются женщинами, где бы они ни были. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Она выглядит лучше, чем мы!» - поразились потерпевшие по делу «банды амазонок», когда увидели, как главная подозреваемая под конвоем идет в зал суда: при параде и во всей красе, вышагивая по коридору, словно по подиуму.

И дело было не только в осанке. А в том, что подсудимая и та Инесса, которая отвечала на вопросы оперативников сразу после задержания - две совершенно разные женщины. Одна, с завивкой и легким макияжем, другая - в старенькой олимпийке, уставшим взглядом и растрепанными волосами. Отсюда логичный вопрос: как же получается так выглядеть, находясь за решеткой?

Слева направо: так выглядела Инесса сразу после задержания, а так во время первых судебных заседаний. Фото: оперативная съемка, ПОТЕРЯ Ирина

КОСМЕТИКА НЕ ЗАПРЕЩЕНА

Как рассказала старший инспектор пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Карине Оганесян, косметика в местах лишения свободы, как в колониях, так и в следственных изоляторах не запрещена.

- Содержащиеся там женщины могут пользоваться и пудрой, и тушью, и помадой, - сообщила специалист. - Они должны содержать себя опрятно. Если кто-то решил сделать макияж, то это не запрещено. И дамы охотно пользуются этой возможностью.

Но вот лаки для волос, аэрозольные дезодоранты, как выяснилось, под запретом. Во-первых, они спиртосодержащие. А, во-вторых, баллончики не выдерживают требований по безопасности.

- Духи и дезодоранты могут быть только так называемые «сухие» или шариковые. Без распылителей, - добавила инспектор.

Ножницы только в определенное время. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ПАРИКМАХЕРЫ ТОЖЕ СВОИ

Зеркала в СИЗО также имеются. Вот только вмонтированы они в стену над умывальником. В колониях они находятся в умывальных комнатах и в помещении парикмахерской.

- Как, и парикмахеры там свои есть? – удивляюсь я.

Оказывается, ничего удивительного. Есть - из числа самих осужденных женщин, обученных этому делу. Для них это – официальная работа, за которую они еще и зарплату получают.

Парикмахер может сделать стрижку перед каким-то важным для арестованной и осужденной дамы событием. В числе таких - выезд на следственные действия, на приговор в суд, разрешенное свидание с близкими. И, конечно же, дамы, по какой бы статье они не сидели, стараются быть «при параде». А еще проходят всякие смотры самодеятельности.

- Женщины всегда остаются женщинами, где бы они ни были. Но многое, конечно же, зависит от самой женщины, от ее отношения к себе и от того, как она привыкла следить за собой на воле, - рассказывает Карине. - В тумбочке среди личных вещей могут быть и крема для лица и тела. Все это не запрещено. Если речь идет о необходимости маникюра и нужны ножнички, то их выдадут женщине по ее просьбе, но в определенное время.

НЕ МОДНЫЙ ПРИГОВОР

А вот стрижку можно сделать только после бани. Последняя - обязательна два раза в неделю. Но в женских камерах СИЗО есть возможность для принятия душа и проведения гигиенических процедур. Душевые, кстати, есть и в камерах для несовершеннолетних. Так что права человека в плане его права на чистоту, опрятность и гигиену, соблюдаются в полном объеме.

Что касается гардероба, то в следственных изоляторах можно носить свои вещи, которые привычны и для гражданских. Если чего-то не хватает, то выдадут казенное.

Чего не скажешь об отрядах исправительной колонии: никаких модных тенденций. Там женщинам-осужденным выдают единую форму установленного образца: однотипные халаты и нательное белье.

- Наверное, многое зависит еще от внутреннего настроя осужденной женщины. Если подавлена и переживает, то уже не до прически и макияжа? – говорит наша собеседница. – Но многие женщины, даже находясь в местах лишения свободы, стараются выглядеть все-таки хорошо и следят за собой. В местах лишения свободы есть все условия. Но провести лучшие женские годы за колючей проволокой, уже само по себе наказание. Пусть даже и с макияжем.

Стилистов, как правило, подбирают из своих. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОНКРЕТНО

Почему их «амазонками»?

В тот год, летом 2009 года, когда на трассе в Ростовской области, возле поселка Рассвет был обнаружен автомобиль с убитой семьей нижегородского спецназовца Чудакова, неподалеку от места преступления, в лесополосе, оперативники нашли выброшенные кем-то завернутые в тряпку ножи, не заводской, а зэковской работы. На них было выгравировано: «Моей любимой амазонке». Сначала подумали, что это те самые ножи, которым добивали семью спецназовца. Но потом оказалось, что они - из другой «оперы». Их, и правда, сделал один зек, для своей любимой девушки. Но она его не дождалась, а ножи выбросила... Этих персонажей нашли, опросили и выяснили, что к дикому убийству семьи спецназовца, эти люди не имели никакого отношения.

А банду условно продолжали называть «амазонками». И вскоре выяснили, что в ней, действительно, есть женщины. Одна из их жертв выжила, и рассказала, что их машину расстреливала, в том числе и истошно визжавшая женщина. А после дерзкого расстрела экипажа вневедомственной охраны в Новочеркасске свидетели заметили, что среди налетчиков также были представительницы слабого пола.

НАША СПРАВКА

О банде, в которой активную роль играют женщины, заговорили летом 2009-го. Тогда под Ростовом, на трассе «Дон», возле поселка «Рассвет», нашли расстрелянную прямо в машине семью нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова. Поражала звериная жестокость, с которой действовали убийцы - застрелив Дмитрия и его супругу Ирину, а их раненых детей, 11-летнюю дочь и семилетнего сына, добивали ножом.

Задержали «амазонок» в сентябре 2013 года. После очередной разбойничьей вылазки. Тогда в перестрелке с нарядом вневедомственной охраны главарь банды - гражданский муж Инессы, 35-летний стоматолог со Ставрополья Роман Подкопаев, был убит. Но перед этим он успел застрелить одного из стражей порядка и ранить второго.

К тому времени за «амазонками» тянулся целый след преступлений. Инесса, которой на тот момент было 42 года, рассказывала на следственном эксперименте, как расстреливала людей. К бандитским вылазкам они с мужем приобщили и старшую дочь от первого бака 25-летнюю Викторию. Младшую тоже брали с собой. Но, следователи установили, что девочка непосредственно в нападениях все же не участвовала.

Приговор по первому уголовному делу Ростовский областной суд вынес в декабре 2019 года. Судья зачитывал его четыре часа. Инессу приговорили к 21-му году лишения свободы. Приговор она выслушала с ледяным спокойствием. Ее дочери назначили - 16 лет колонии. Анастасии Синельник - 19, а ее мужу Сергею - 20 лет колонии. Установлено, что тот прикрывал банду, снабдил «амазонок» рацией, с помощью которой они могли прослушивать все переговоры разыскивающих банду силовиков. Именно это, по версии правоохранителей, позволило «амазонкам» долгое время уходить безнаказанными. На этот раз суду предстоит заслушать 98 эпизодов, вошедших в 16 томов, в числе которых – 30 (!) убийств. Остальные – кражи.