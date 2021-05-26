Донские ветеринары получили награду за спасение краснокнижного орлана

В ростовской области спасли краснокнижного орлана. Фото: управление ветеринарии Ростовской области

Ветеринары Заветинского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных получили Благодарность от Межрегионального управления Росприроднадзора «за активный вклад и содействие в сохранении жизни и лечении краснокнижной птицы – орлана-белохвоста».

Около четырех месяцев назад один из местных предпринимателей обнаружил рядом со своей животноводческой фермой странную птицу, у которой было перебито крыло. Мужчине ничего не оставалось, кроме как подобрать пернатого гостя, после этого он обратился к районному ветеринару за помощью. В ходе осмотра выяснилось, что порода этой птицы крайне редкая - орлан-белохвост, это хищник из семейства ястребиных.

- Краснокнижного орлана изолировали, обследовали и провели обработку от различных паразитов, а затем вылечили поврежденное крыло. Ухаживать за птицей вызвалась ветврач Заветинского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Елизавета Сокиркина, - рассказали в пресс-службе управления ветеринарии в Ростовской области.

Через три месяца стало ясно, что птица уже не сможет вернуться в свою естественную среду обитания. Как только это выяснилось, сразу была согласована передача краснокнижного орлана ростовскому зоопарку, теперь им смогут полюбоваться все желающие.

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У хищника было перебито крыло.