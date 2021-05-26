«Мы сегодня хотим заглянуть в будущее»: парламентарии обсудили судьбу донского углепрома

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили ситуацию в углепромышленной отрасли. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в Законодательном собрании Ростовской области парламентарии с отраслевыми экспертами и представителями различных профильных ведомств обсудили судьбу угольной промышленности.

Модератор мероприятия, председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, депутат Игорь Бураков, открывая обсуждение, отметил, что углепром – сложная отрасль.

- Мы сегодня хотим заглянуть в будущее. Нельзя перестроить углепром за месяц, год и даже за три года. Мы видим тектонические изменения, которые происходят в энергетике. И мы видим, что уголь как топливо замещается другими более экологичными видами топлива. Это, прежде всего, газ. Особенно бурно развивается в Ростовской области ветроэнергетика. Она дает уже 10 процентов от общего объема энергии, - отметил Игорь Бураков.

Поэтому, уверен парламентарий, логично, что спрос на уголь будет падать со временем.

- Мы видим, как некоторые котельные переводятся с угля на газ, мы видим, как уже несколько лет подряд существенно сократила закупки донского угля Новочеркасска ГРЭС. В этой ситуации мы должны посмотреть, куда движется отрасль, что с ней произойдет через десять, двадцать лет для того, чтобы оперативно среагировать на вызовы времени и своевременно произвести необходимые трансформации этого сектора экономики, – говорит Игорь Бураков.

ОТРАСЛЬ НА ПОДЪЕМЕ

Между тем, несмотря на пока еще туманное будущее, сейчас углепром в Ростовской области на подъеме. И даже в столь сложном для многих пандемийном году эта сфера промышленности показала положительную динамику.

Так, в 2020-м Ростовская область добыла 5,5 миллиона тонн угля, показав рост около двух процентов. А если взять первые четыре месяца этого года, то рост добычи угля составил 65 процентов. Сейчас в секторе угольной промышленности занято около 6 тысяч человек.

И пока ситуация в этой отрасли стабильная, необходимо задуматься о грядущих перспективах, уверены парламентарии.

Депутат Игорь Бураков отметил также, что на Дону колоссальные запасы угля. Речь идет о 24,3 млрд тонн угольных запасов, из них уже разведано 6,5 млрд тонн.

Всего на территории области находятся 10 перспективных участков для возможного освоения с общим объемом запасов 545 млн тонн угля. Особый интерес представляют угленосные площади Сулино-Садкинского месторождения антрацита, расположенные в Белокалитвинском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.

КАКИЕ ТРУДНОСТИ СУЩЕСТВУЮТ

Однако донской углепром испытывает и некоторые трудности, которые озвучили депутаты за круглым столом.

– Перспективы по добыче угля в Ростовской области есть, и они в целом хорошие. В среднем ежегодно наши угольные предприятия добывают по 5 млн тонн угля. Но основная проблема на сегодняшний день – это сбыт. Меня очень тревожит тот факт, что на складах в настоящее время скопилось более 700 тысяч тонн нереализуемых товарных запасов. С учетом того, что рентабельность в этой отрасли не очень высокая, это сильно бьет по экономике предприятий. И это тот момент, на который мы все должны в первую очередь обращать внимание. Да, мировая конъюнктура энергетического рынка, мягко говоря, складывается не очень позитивно для угольной отрасли. Но в то же время, например, США остаются одним из основных потребителей угля, и угольная генерация там практически не снижается. Так что этим вопросом необходимо заниматься. Возможно, предстоит полностью менять подходы по развитию угольной промышленности в регионе, – отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

Во время обсуждения было отмечено, что самое перспективное направление – это экспорт угля на внешний рынок, где донской уголь высшего качества может потеснить поставщиков из других стран.

Также были подняты вопросы альтернативных возможностей использования угля в качестве сырья для производства более сложных продуктов с большей добавленной стоимостью. Кроме того, была затронута тема, касающаяся изменений технологий, связанных со сжиганием угля, чтобы уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Затронули и актуальнейшую проблему кадров. В настоящее время в угольной промышленность остро стоит проблема нехватки специалистов высокого уровня квалификации.

Все прозвучавшие предложения и замечания по перспективам угольной промышленности в Ростовской области будут обобщены, проанализированы и включены в рекомендации, которые получат все заинтересованные стороны.

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