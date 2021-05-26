«Шикарная площадка для привлечения новых инвесторов в регион»

Василий Голубев рассказал, на какую сумму планируется заключить договора на ПМЭФ-2021. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о планах на предстоящий Санкт-Петербургский международный экономический форум, который стартует со 2 июня и продлится до 5 июня.

- На форуме достаточно большой выбор инициатив, которые могут быть полезны для донского региона, - сообщил глава донского региона.

Здесь есть и промышленные проекты, и переработка продукции, и энергетические разработки, а также проекты развития логистических комплексов и предприятий торговли.

- Важно то, что мы не только подписываем соглашения о реализации проектов, но зачастую и достигаем договоренности о развитии соглашения. Я считаю, что международный форум, президентской форум - шикарная площадка для новых контактов и привлечения новых инвесторов в регион, - отметил Василий Юрьевич.

Губернатор также озвучил, что подписание такого рода соглашений - это важная стадия партнерских отношений, которые могут длиться годами.

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Договоры планируется заключать с зарубежными партнерами.