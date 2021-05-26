Состояние культуры в регионе обсудили донские парламентарии

Депутат Светлана Мананкина вместе с коллегами обсудила сферу культуры в регионе. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области депутаты и эксперты заслушали ежегодный отчет о культуре, обсудили достижения минувшего года и погрузились в существующие проблемы.

Модератором мероприятия выступила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике, депутат Светлана Мананкина.

«СФЕРА КУЛЬТУРЫ СОПОСТАВИМА СО СФЕРОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

- Обсуждение связано с тем, что и по федеральному закону, касающемуся культуры, и по областному закону о культуре раз в год мы заслушиваем доклад о состоянии культуры. Почему именно она? На наш взгляд, сфера культуры сопоставима со сферой национальной безопасности, - рассказала перед началом круглого стола Светлана Мананкина.

Парламентарий также сказала, что депутатов тревожат некоторые факторы.

- Позволю себе такую аналогию в преддверии Олимпиады. Мы все отлично понимаем, что база для высших спортивных достижений закладывается в детском возрасте. И высокая культура в основе своей имеет работу детских школ искусств и работу наших домов культуры. Все начинается там. И, конечно же, материально-техническое положение этого звена нас очень сильно беспокоит. Это касается и домов культуры, и дополнительного образования в музыкальных и художественных школах, - прокомментировала депутат.

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Также парламентарии обеспокоены дефицитом кадров в сельской местности. Он связан с тем, что из-за небольших зарплат молодые специалисты уезжают в крупные города.

Светлана Мананкина сообщила, что сейчас депутаты Законодательного собрания Ростовской области готовят обращение в федеральные органы власти с предложением разработать программу поддержки работников культуры, которые работают в отдаленных территориях.

- У нас есть позитивный опыт по программам «Земский доктор» и «Земский учитель», но, к сожалению, проблема кадров касается абсолютно всех социальных сфер на селе и в малых городах. Поэтому, конечно, уже пришло время, когда надо говорить о программе «Земский бюджетник», - прокомментировала парламентарий.

Еще одно обращение, которое готовят депутаты донского парламента, касается экономической поддержки действующих домов культуры.

- Не так давно на федеральном уровне были приняты решения по нулевой ставке налога на прибыль для некоторых типов организаций в сфере культуры, но, как ни странно, ставку по налогу на прибыль сохранили для домов культуры. Однако с той материально-технической базой, которую они имеют сегодня, их заработки крайне скромны. 95 процентов финансов – это средства из областного бюджета, и только 5 процентов они зарабатывают сами. Первое направление в сфере культуры, где стоило бы говорить о необходимости нулевой ставки по налогу на прибыль, – это клубные учреждения, - сообщила депутат.

Светлана Мананкина также подчеркнула, что сфера требует реновации, причем не только материально-технической базы, но и реновации по подходам к предназначению современных домов культуры. Поэтому еще один вопрос, который беспокоит депутатов, – это состояние первичного уровня культурных учреждений – детских школ искусств, библиотек и домов культуры, в которых происходит базовое формирование российской культуры в целом.

МОДУЛЬНЫЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ

- Конечно же, мы не сидим на месте. При участии министерства культуры и партийного проекта «Культура малой Родины» у нас в области был объявлен архитектурный конкурс на разработку модульных домов культуры, - рассказала Светлана Мананкина. – В нашем регионе 1221 учреждение клубного типа и, к сожалению, более 20 процентов из них требуют капремонта или находятся в аварийном состоянии.

Депутат подчеркнула, что появление модульных домов культуры не остановит капитальное строительство и ремонт существующих ДК. Модульные здания будут возведены в территориях, где в принципе отсутствуют подобные учреждения, где отпала необходимость в большом капитальном здании ДК или же он размещен в неприспособленном для этого помещении.

«ДК НЕ МОГУТ ВЫГЛЯДЕТЬ, КАК ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ»

Ранее на пресс-конференции Светлана Мананкина говорила, что в региональном бюджете на 2022-2023 годы уже заложено финансирование на создание 10 модульных домов культуры. Также депутат объяснила, почему возникла идея провести архитектурный конкурс.

- Мы с коллегами долго анализировали поставленные задачи и пришли к выводу, что реализация проекта тормозится одним фактом – нет в стране, к сожалению, хороших примеров таких быстро возводимых домов культуры. Если вспомнить советское время, то дворцы культуры, дома культуры и даже клубы всегда проектировались лучшими архитекторами. Эти объекты были своего рода лицом города. И нам бы не хотелось, переходя на формат быстровозводимых домов культуры, потерять это лицо. Мы совершенно уверены, что эти здания не могут выглядеть как заправочная станция или как сетевой супермаркет. Поэтому пришли к выводу, что нам нужен такой механизм, как архитектурный конкурс. Он поможет привлечь к проектированию лучших архитекторов, - рассказала депутат.

А ЧТО СО ШКОЛАМИ ИСКУССТВ?

Детские школы искусств в Ростовской области также нуждаются в поддержке. На Дону более ста таких учреждений и практически каждое второе нуждается в ремонте. Однако, как отметила Светлана Мананкина, шаги по преодолению данной ситуации уже делаются.

Как рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, в минувшем году при реализации национального проекта «Культура» в нашем регионе были отремонтированы 8 сельских домов культуры, созданы 4 модельные библиотеки, приобретены 11 автоклубов, оснащены 20 школ искусств и колледжей музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами, созданы 3 виртуальных концертных зала, а более 600 работников сферы прошли курсы повышения квалификации. Средняя заработная плата работников культуры в сравнении с 2019 годом выросла и составила в 2020 году 30 428 рублей.

Среди наиболее значимых культурных событий прошлого года были названы открытие народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», Всероссийский театральный фестиваль, а также мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой Победы, Году Памяти и Славы.

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