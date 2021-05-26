Полина Диброва опубликовала полуобнаженное фото с детьми

Полина Диброва опубликовала снимок с сыновьями. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Полина Диброва показала своим подписчикам архивное фото.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором была запечатлена она сама, будучи в положении. На Дибровой была только юбка с цветочным принтом.

Грудь девушки была полностью обнажена, ее она прикрывала раздетым до нага младшим на тот момент сыном. Второго мальчика, также с голым торсом, Полина обнимала свободной рукой. Семья выглядела очень счастливой и ждала появления на свет третьего ребенка.

- Притаилась, жду. Скоро Илюшка на свет появится. Сегодня особенный день. А завтра Илюшке шесть лет, - написала под фото счастливая мама.

Большинство подписчиков положительно высказались о внешности Полины Дибровой и стали поздравлять ее с днем рождения сына. Но нашлись и те, кто оказался недоволен внешним видом модели.

"Ужас, чему детей учит", - написала подписчица.

Полина Диброва российская фотомодель, победительница конкурса красоты и по совместительству супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва. В девичестве она носила фамилию Наградова. Девушка родилась и выросла в Ростове-на-Дону, здесь же она познакомилась со своим мужем, который также является уроженцем донской столицы. Пара сыграла свадьбу в 2009 году и Полина сменила фамилию на Диброва. Она стала четвертой супругой телеведущего. Сейчас чета Дибровых воспитывает трех сыновей.

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