Погода в Ростове-на-Дону на 27 мая 2021: каким будет четверг

Температура составит +28 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ростове-на-Дону на 27 мая 2021 — публикуем прогноз донских синоптиков. По данным гидрометцентра, жителей ожидает теплый, ясный день.

Ночью температура составит плюс 14 — 16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 26 — 28 градусов. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный и восточный — до 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области ночью ожидается плюс 13 — 18 градусов, по северу — до плюс 10. Днем потеплеет до плюс 25 — 30 градусов. День пройдет без осадков.