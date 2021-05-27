Угрожал ножом и бил витрины: дерзкое ограбление ювелирного магазина попало на видео

Налетчики действовали стремительной. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области, в городе Гуково, двое грабителей в медицинских масках совершили налет на местный ювелирный салон. Но на их беду в зале находилась камера наблюдения, поэтому дерзкое ограбление попало на видео.

На кадрах видно, как двое мужчин в спортивных костюмах врываются в салон. Один стоит около входа на карауле. Второй в этот момент подскакивает к витринам, достает нож и угрожает им продавщице. Сотрудница салона от испуга присаживается на корточки, а потом отползает подальше от грабителя.

В это время налетчик ножом разбивает витрину и сгребает с полки все, что видит: колечки, сережки и другие украшения. Затем злоумышленники исчезают. Вся операция заняла у них меньше минуты.

Дальше на кадрах видно, как продавец выходит из своего «укрытия» и звонит в полицию.

В пресс-службе МВД РФ сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Надо сказать, что силовики оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители. Мужчины в свое время уже были судимы. К слову, большую часть украшений у них изъяли и вернули владельцу салона.

Сейчас предполагаемые налетчики находятся под страже. А руководство магазина написало благодарственное письмо полицейским за оперативную работу и раскрытие дерзкого преступления.

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