"Вечеринка с ананасами и одуванчиками": В Ростовском зоопарке с шиком отметили юбилей шимпанзе

Варе исполнилось пять лет. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В Ростовской зоосаде 27 мая отметили радостной событие. Шимпанзе Варваре исполнилось пять лет. В честь праздника зоологи «закатили» имениннице настоящую вечеринку.

Ей приготовили вкусный стол. Меню было разнообразным: одуванчики, ананасы, апельсины, бананы и чай. Компанию Варваре составили еще два шимпанзе, - соседи по вольеру.

- Но приступать к трапезе шимпанзе не спешили — первым делом оборвали ветки, перелили чай из одной бутылки в другую, сделав коктейль, после чего разорвали подарочные коробки с фруктами, - рассказали в зоопарке.

Варя родилась в 2016 году в Челябинском зоопарке от пары шимпанзе Бони и Сони.

Три года семья Варвары окружала крошку теплотой и заботой. А когда она подросла, было принято решение передать Варвару в Ростовский-на-Дону зоопарк. Вот уже два года малышка находится в донской столице. Варвара живет в комфортном вольере вместе с самцами Майклом и Хаусом.

Варя и Майкл — настоящие друзья. Майкл опекает самку, как младшую сестру, и вступается за нее, когда они с Хаусом балуются и «выясняют отношения».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что День рождения отметили и белому медвежонку Айке. Ей исполнилось полгода.

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