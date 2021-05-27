В Ростовской области осудят мать, у которой заживо сгорели две дочери

Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.

23-летняя жительница Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в гибели своих маленьких дочек. Одной из них было всего четыре годика, другой – год. Мать заперла дома детей одних и ушла в гости. Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

СПИЧКИ ДЕТЯМ ИГРУШКИ?

Как оказалось, трагедия случилась еще в декабре прошлого года в одном из сел Чертковского района. Цыганская семья переехала туда незадолго до этих событий из небольшого донского городишки. Купили на материнский капитал дом рядом с родственниками. К тому моменту у женщины уже подрастали четверо дочек: самой старшей – четыре годика, младшей - всего несколько месяцев. Глава семьи трудился вахтовым методом, а потому надолго уезжал на заработки. Жена же с детьми оставалась дома.

В тот роковой день муж вернулся в село и пошел в гости к родственникам. А спустя время, вслед за ним из дома вырвалась и сама мать девочек. Причем, оставила их одних, заперев дверь снаружи на щеколду.

Как потом установят эксперты и следователи, одна из старших девочек нашла в доме спички. Причем, накануне, мать уже замечала, что ей нравится играть с ними. Застала дочурку с коробком в руках, отобрала и спрятала. А уже на следующий день, когда мама ушла, девочка нашла спички и стала играть с ними в комнате на диване. Чикнула раз, другой, а после - бросила зажженную спичку на диван. Тот загорелся.

Пожар тушили семь огнеборцев. Фото: ГУ МЧС России по РО.

СКАЗАЛА, ЧТО СОЖАЛЕЕТ

Вскоре из окон повалил огонь и дым. Стали сбегаться люди. Вызвали пожарных. Прибежали родители и многочисленные родственники. Но удалось спасти только двоих девочек, которые были ближе всего к выходу – трехлетнюю и новорожденную. Они надышались угарным газом, но выжили. На «скорой» их отправили в ближайшую больницу.

Двух других нашли только после того, как пожарные потушили огонь: одна девочка, как оказалось, забилась под диван, ее сестренка была рядом…

Следственный комитет провел проверку по факту трагедии. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Обвинение было предъявлено маме девочек, - рассказал руководитель Миллеровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Андрей Смирнов. - Оказалось, что еще в Красном Сулине она была замечена в безответственном отношении к детям, и получила за это административные взыскания. Женщина признала свою вину. Сказала, что сожалеет о случившемся.

С 28 декабря прошлого года семья была поставлена на учет в единый областной банк семей, находящихся в социально опасном положении.

Две девочки погибли. Фото: ГУ МЧС России по РО.

СНОВА РОДИЛА

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы. Не исключено, что срок может быть и условным, так у нее есть еще дети, а сама мамочка полностью признала свою вину. Вот только детские жизни уже не вернешь.

Соседи говорят, что долго по погибшим дочкам та не убивалась. По крайней мере, вешнее это не было никак заметно.

- Что случилось, то случилось, и ничего уже не вернуть, - говорит соседка семьи. - А у нее жизнь продолжилась. К тому же появился новый малыш.

Как оказалось, пока шло следствие, женщина снова родила. На этот раз наследника.

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