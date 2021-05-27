Парламентарии и профильные эксперты обсудили будущее донской адвокатуры

Донские депутаты вместе с профильными экспертами обсудили перспективы развития адвокатуры в регионе. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону состоялась научно-практическая конференция, посвященная донской адвокатуре. Ее организовал комитет донского парламента по законодательству совместно с Адвокатской палатой Ростовской области и юридическим факультетом Южного федерального университета.

ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

- Встреча посвящена двум поводам. Первый — 31 мая мы отмечаем День российской адвокатуры. И у нас появилась идея организовать проведение научно-практической конференции, которая будет посвящена вопросам деятельности донской адвокатуры и перспективам ее развития. Нужно понимать, что адвокатура — это не государственный или муниципальный орган, а сообщество профессионалов, у которого есть четкие задачи и направления работы. Помимо этого, существует специальный закон, который регулирует их деятельность. Данное мероприятие важно именно с практической точкой зрения, на мой взгляд, - прокомментировал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по законодательству, депутат Александр Косачев.

Спикер также подчеркнул, что адвокатура - важнейший институт гражданского общества, без которого невозможно представить систему правосудия.

- Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, а также предоставление такой помощи бесплатно в установленных законом случаях. Поэтому у нас появилась идея накануне профессионального праздника организовать научно-практическую конференцию, посвященную актуальным вопросам деятельности донской адвокатуры и перспективам ее развития, – прокомментировал Александр Косачев.

СТУДЕНТЫ И ИХ БУДУЩЕЕ

Второй повод, в рамках которого состоялась конференция, - это очередной этап гуманитарного проекта «Дни правового просвещения в Ростовской области», стартовавший 17 мая. Данный проект, инициированный в 2014 году сенатором от Ростовской области Ириной Рукавишниковой, проводится в регионе под эгидой донского парламента и при активном участии широкого круга органов власти и органов правопорядка, общественных организаций, высших учебных заведений.

- В мероприятии приняло участие большое количество студентов. Они уже завершают свое обучение. Для студентов конференция будет полезна не только с точки зрения правового просвещения, но и в качестве ориентира для начала профессиональной карьеры. Может быть, заслушав доклады, ребята выберут направления, связанные с адвокатской деятельностью, - отметил парламентарий.

Участники мероприятия также погрузились в вопрос о месте адвокатуры в современном обществе, участии адвокатов в уголовном процессе, адвокатской деятельности и предварительном расследовании. Затронули тему повышения качества оказания услуг адвокатами, подготовку кадров, осуществление правосудия.

– Основной вызов, с которым придется столкнуться адвокатскому сообществу в ближайшее время, – это серьезные поправки в федеральный закон об адвокатской деятельности, - отметил президент Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Джелаухов.

По его словам, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко уверен, что правовое регулирование адвокатской деятельности устарело и не отвечает тем задачам, которые стоят перед адвокатурой и обществом.

- Основные изменения будут направлены на то, чтобы создать действенную мотивацию для свободно практикующих юристов получать статус адвоката, – рассказал президент Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Джелаухов.

ЖИТЕЛИ ДОНА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ БЕСПЛАТНО

Кстати, донские адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь жителям Ростовской области в рамках соответствующего областного закона.

В целях упрощения данной процедуры между Адвокатской палатой Ростовской области и многофункциональным центром в 2020 году было заключено соглашение о взаимодействии. Теперь льготным категориям граждан для решения юридических проблем больше не требуется искать адвоката, участвующего в государственной программе, адрес его офиса и график работы. Достаточно просто обратиться в многофункциональный центр и получить необходимую правовую поддержку в полном объеме. Адвокаты, работающие на площадках МФЦ, оказывают первичное устное консультирование также бесплатно для всех обратившихся по любым вопросам правового характера.

– Это очень интересный, грамотный и нужный для жителей области проект. Я уверен, что он будет активно развиваться и дальше и география офисов МФЦ, на базе которых оказываются такие услуги, будет только расти, – заключил Александр Косачев.