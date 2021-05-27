Депутат Государственной Думы РФ Антон Гетта: «Конкуренция в госзакупках должна быть открытой и честной»

Антон Гетта, депутат Государственной Думы РФ. Фото: СЕЛИМОВ Артур

В Ростове-на-Дону прошла пресс-конференция заместителя председателя комитета по финансовому рынку, координатора Бюро расследований ОНФ Антона Гетта, в рамках которой в числе прочего он рассказал о том, как новые правила госзакупок отразятся на финансовых тратах чиновников, а также о новых поправках, которые предлагают принять в закон «О контрактной системе…» (44-ФЗ).

ОБ АППЕТИТАХ ЧИНОВНИКОВ

- Мы ограничили аппетиты чиновников еще в 2016 году, когда с подачи экспертов ОНФ Правительством РФ была введена система нормирования для госорганов, - объяснил журналистам парламентарий. - Теперь они имеют право покупать автомобили не дороже 2,5 миллионов рублей. Причем, это уровень федерального министра. Раньше же чиновники могли себе позволить автомобиль и за 10 миллионов рублей, и даже стоимостью выше за счет бюджетных средств.

Также, по его словам, за счет государственного финансирования корпоративные мероприятия, юбилеи и праздники исчезли как класс. Введено и нормирование закупок со стороны госкомпаний.

Как отметил спикер, новые правила позволяют бороться с расточительством и сократить необоснованные затраты. И хотя контролирующие органы здесь, конечно, тоже не дремлют, объем закупок настолько велик, что без общественного контроля (чем и занимаются активисты Бюро расследований ОНФ) никак не обойтись.

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ И СМИ

Кроме того, Антон Гетта рассказал о новых инициативах, касающихся внесения серьезных поправок в закон «О контрактной системе…». Например, они, эти поправки, позволят государственным заказчикам получать услуги у конкретных СМИ как у единственных поставщиков без проведения конкурентных процедур. Пока же, согласно 44-ФЗ, заключать такие контракты со СМИ без конкурсов и аукционов могут только научные, образовательные учреждения и библиотеки, что довольно странно.

- Для остальных - государственных структур, федеральных ведомств и министерств, - чтобы определять, с каким изданием сотрудничать, необходимо заключать контракты на работу, - подчеркнул парламентарий. - Но так как основной критерий отбора победителя в тендерах - это цена контракта, то очень часто в конечном итоге заказчик вынужден взаимодействовать с теми СМИ, что предложили более низкую цену на торгах.

По словам спикера, зачастую недобросовестные игроки специально снижают цену, чтобы получить контракт, а затем не выполняют работу качественным образом, тем самым забирая финансирование у порядочных организаций. А такой «результат» не может быть интересен государственным структурам, так как не является эффективным расходованием бюджетных денег.

СПРАВИТЬСЯ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ

Именно поэтому инициаторы нового законопроекта считают, что конкуренция должна проходить не только по стоимости, но и по качеству - по крайней мере пока в закупках услуг у конкретных СМИ.

Депутат предложил расширить эту норму на всех заказчиков и включить в перечень работы не только печатные, но и сетевые издания.

- Если законопроект будет принят, СМИ смогут работать с заказчиками напрямую, как в печатном «ларьке» или «магазине», - объяснил Антон Гетта. - Упростится система и сократятся сроки заключения договоров. Сейчас же заказчики вынуждены ждать результатов конкурса около месяца, чтобы подписать соглашение со СМИ. Если же эта процедура будет упрощена, контракты можно будет заключить за один день.

Кроме того, данная законодательная инициатива позволит побороть недобросовестных поставщиков в сфере средств массовой информации, которые фактически продают чужой контент по заниженным или демпинговым ценам. А госкомпании, в свою очередь, будут работать только с проверенными и порядочными СМИ.