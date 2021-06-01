Серьезное ДТП под Ростовом: погибли три человека

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автомобиля Ford. Фото: УГИБДД России по РО.

Сегодня, 1 июня, под Ростовом в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

1 июня под Ростовом на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с тремя погибшими. Фото: УГИБДД России по РО.

Как пояснили в ведомстве, авария произошла еще утром, около 7.25. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с Lada Granta. От удара в отечественной легковушке погибли водитель и два пассажира. Приехавшие на место медики ничем не смогли помочь пострадавшим.

Авария произошла в Аксайском районе. Фото: УГИБДД России по РО.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку и выясняют детали трагедии.

Напомним, в регионе МЧС объявили штормовое предупреждение. В ближайшие несколько дней обещают сильные дожди

Накануне под Новочеркасском в массовом столкновении машин пострадали три человека