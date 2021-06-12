Новости Ростова-на-Дону на 12 июня 2021: торговые павильоны откроют на месте закрытого нелегального рынка

Главные события Ростова и области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 12 июня 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.
В Александровке в торговом комплексе «Южный» откроют рыбный и мясомолочный павильоны. Как рассказали в администрации, рыбный павильон откроют через две — три недели, а мясной — 25 июня. Напомним, ранее на этой территории располагался нелегальный рынок «Георгиевский».
Ростовская больница № 20 сократили инфекционный госпиталь. Для лечения пациентов с коронавирусом осталось 400 коек.
На улице Оганова произошел пожар в автобусе № 10. Пассажирам удалось быстро покинуть транспорт, в результате инцидента никто не пострадал. Салон полностью уничтожено огнем.
В администрации представили проект пешеходной зоны на улице Сержантова. Здесь планируют создать «центральную клумбу со сбором дождевой воды» и «парковочные места для собак». Кроме того, власти планируют привести в порядок фасады.
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