Новости Ростова-на-Дону на 12 июня 2021: торговые павильоны откроют на месте закрытого нелегального рынка

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 12 июня 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

В Александровке в торговом комплексе «Южный» откроют рыбный и мясомолочный павильоны. Как рассказали в администрации, рыбный павильон откроют через две — три недели, а мясной — 25 июня. Напомним, ранее на этой территории располагался нелегальный рынок «Георгиевский».

Ростовская больница № 20 сократили инфекционный госпиталь. Для лечения пациентов с коронавирусом осталось 400 коек.

На улице Оганова произошел пожар в автобусе № 10. Пассажирам удалось быстро покинуть транспорт, в результате инцидента никто не пострадал. Салон полностью уничтожено огнем.

В администрации представили проект пешеходной зоны на улице Сержантова. Здесь планируют создать «центральную клумбу со сбором дождевой воды» и «парковочные места для собак». Кроме того, власти планируют привести в порядок фасады.

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